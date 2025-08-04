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Shiba Inu Treat Fiyatı(TREAT)

Shiba Inu Treat (TREAT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,002087
$0,002087$0,002087
+%2,751D
USD

TREAT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Shiba Inu Treat (TREAT), şu anda 0,002085 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. TREAT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Shiba Inu Treat Ana Piyasa Performansı:

$ 64,18K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,75
Shiba Inu Treat 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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TREAT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Shiba Inu Treat fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00005586+%2,75
30 Gün$ +0,000552+%36,00
60 Gün$ -0,000531-%20,30
90 Gün$ -0,001102-%34,58
Bugünkü Shiba Inu Treat Fiyatı Değişimi

Bugün, TREAT, $ +0,00005586 (+%2,75) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Shiba Inu Treat 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,000552 (+%36,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Shiba Inu Treat 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TREAT değişimi $ -0,000531 (-%20,30) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Shiba Inu Treat 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,001102 (-%34,58) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TREAT Fiyat Bilgisi

En güncel Shiba Inu Treat fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,002
$ 0,002$ 0,002

$ 0,002108
$ 0,002108$ 0,002108

$ 0,0441
$ 0,0441$ 0,0441

%0,00

+%2,75

-%2,44

TREAT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 64,18K
$ 64,18K$ 64,18K

0,00
0,00 0,00

Shiba Inu Treat (TREAT) Nedir?

Çılgınca popüler Shiba Inu Ekosistemindeki son token olan Treat ile tanışın, işlemsel ödüller vermek ve Shiba Network State'in işletim sistemi olarak hizmet veren 30'dan fazla ileri teknolojiye erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Bu son teknoloji yenilikler arasında Defi yenilikleri, Karna, Aura, İtibar, Merkeziyetsiz Kimlik, Yapay Zekâ aracı çerçeveleri, Tamamen Homomorfik Şifreleme ve Shiba Inu'nun Metaverse'indeki sürükleyici unsurlar yer almaktadır. Treat, teknolojinin etkinleştirilmesindeki rolünün ötesinde, Shiba Network State'in inovasyon ve pazarlama stratejilerini yönlendiren bir yönetişim tokeni olarak da hizmet vermektedir. Bunu yaparken, Shiba Inu'nun statüsünü bir meme coinden çok daha fazlası olarak pekiştiriyor ve onu dünyanın en etkili markalarından biri ve gerçek bir teknoloji güç merkezi olarak ortaya koyuyor.

Shiba Inu Treat, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Shiba Inu Treat yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TREAT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Shiba Inu Treat hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

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Shiba Inu Treat Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Shiba Inu Treat, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TREAT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Shiba Inu Treat fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Shiba Inu Treat Fiyat Geçmişi

TREAT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TREAT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Shiba Inu Treat fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Shiba Inu Treat (TREAT) Token Ekonomisi

Shiba Inu Treat (TREAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TREAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Shiba Inu Treat (TREAT) Satın Alma

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TREAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TREAT / VND
54,866775
1 TREAT / AUD
A$0,0032109
1 TREAT / GBP
0,00156375
1 TREAT / EUR
0,0017931
1 TREAT / USD
$0,002085
1 TREAT / MYR
RM0,00881955
1 TREAT / TRY
0,08479695
1 TREAT / JPY
¥0,306495
1 TREAT / ARS
ARS$2,81756475
1 TREAT / RUB
0,1658409
1 TREAT / INR
0,1821873
1 TREAT / IDR
Rp34,1803224
1 TREAT / KRW
2,8838052
1 TREAT / PHP
0,1197624
1 TREAT / EGP
￡E.0,09993405
1 TREAT / BRL
R$0,0115926
1 TREAT / CAD
C$0,00285645
1 TREAT / BDT
0,2517012
1 TREAT / NGN
3,15429225
1 TREAT / UAH
0,08604795
1 TREAT / VES
Bs0,256455
1 TREAT / CLP
$2,02245
1 TREAT / PKR
Rs0,58419615
1 TREAT / KZT
1,1173515
1 TREAT / THB
฿0,06765825
1 TREAT / TWD
NT$0,0622581
1 TREAT / AED
د.إ0,00765195
1 TREAT / CHF
Fr0,001668
1 TREAT / HKD
HK$0,0163464
1 TREAT / MAD
.د.م0,0188484
1 TREAT / MXN
$0,0392814
1 TREAT / PLN
0,0076728
1 TREAT / RON
лв0,0091323
1 TREAT / SEK
kr0,02012025
1 TREAT / BGN
лв0,0035028
1 TREAT / HUF
Ft0,71721915
1 TREAT / CZK
0,0442437
1 TREAT / KWD
د.ك0,000631755
1 TREAT / ILS
0,00710985

Shiba Inu Treat Kaynağı

Shiba Inu Treat hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Shiba Inu Treat Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

TREAT
TREAT
USD
USD

1 TREAT = 0,002085 USD

Al-Sat

TREATUSDT
$0,002085
$0,002085$0,002085
+%3,62

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