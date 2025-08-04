Shiba Inu Treat (TREAT) Nedir?

Çılgınca popüler Shiba Inu Ekosistemindeki son token olan Treat ile tanışın, işlemsel ödüller vermek ve Shiba Network State'in işletim sistemi olarak hizmet veren 30'dan fazla ileri teknolojiye erişim sağlamak için tasarlanmıştır. Bu son teknoloji yenilikler arasında Defi yenilikleri, Karna, Aura, İtibar, Merkeziyetsiz Kimlik, Yapay Zekâ aracı çerçeveleri, Tamamen Homomorfik Şifreleme ve Shiba Inu'nun Metaverse'indeki sürükleyici unsurlar yer almaktadır. Treat, teknolojinin etkinleştirilmesindeki rolünün ötesinde, Shiba Network State'in inovasyon ve pazarlama stratejilerini yönlendiren bir yönetişim tokeni olarak da hizmet vermektedir. Bunu yaparken, Shiba Inu'nun statüsünü bir meme coinden çok daha fazlası olarak pekiştiriyor ve onu dünyanın en etkili markalarından biri ve gerçek bir teknoloji güç merkezi olarak ortaya koyuyor.

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Shiba Inu Treat Fiyat Geleceği Tahmini

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Shiba Inu Treat Fiyat Geçmişi

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Shiba Inu Treat (TREAT) Token Ekonomisi

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TREAT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TREAT / VND ₫ 54,866775 1 TREAT / AUD A$ 0,0032109 1 TREAT / GBP ￡ 0,00156375 1 TREAT / EUR € 0,0017931 1 TREAT / USD $ 0,002085 1 TREAT / MYR RM 0,00881955 1 TREAT / TRY ₺ 0,08479695 1 TREAT / JPY ¥ 0,306495 1 TREAT / ARS ARS$ 2,81756475 1 TREAT / RUB ₽ 0,1658409 1 TREAT / INR ₹ 0,1821873 1 TREAT / IDR Rp 34,1803224 1 TREAT / KRW ₩ 2,8838052 1 TREAT / PHP ₱ 0,1197624 1 TREAT / EGP ￡E. 0,09993405 1 TREAT / BRL R$ 0,0115926 1 TREAT / CAD C$ 0,00285645 1 TREAT / BDT ৳ 0,2517012 1 TREAT / NGN ₦ 3,15429225 1 TREAT / UAH ₴ 0,08604795 1 TREAT / VES Bs 0,256455 1 TREAT / CLP $ 2,02245 1 TREAT / PKR Rs 0,58419615 1 TREAT / KZT ₸ 1,1173515 1 TREAT / THB ฿ 0,06765825 1 TREAT / TWD NT$ 0,0622581 1 TREAT / AED د.إ 0,00765195 1 TREAT / CHF Fr 0,001668 1 TREAT / HKD HK$ 0,0163464 1 TREAT / MAD .د.م 0,0188484 1 TREAT / MXN $ 0,0392814 1 TREAT / PLN zł 0,0076728 1 TREAT / RON лв 0,0091323 1 TREAT / SEK kr 0,02012025 1 TREAT / BGN лв 0,0035028 1 TREAT / HUF Ft 0,71721915 1 TREAT / CZK Kč 0,0442437 1 TREAT / KWD د.ك 0,000631755 1 TREAT / ILS ₪ 0,00710985

Shiba Inu Treat Kaynağı

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