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Trust Wallet Fiyatı(TWT)

Trust Wallet (TWT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,75
$0,75$0,75
+%1,251D
USD

TWT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Trust Wallet (TWT), şu anda 0,75 USD fiyatından işlem görmektedir ve 312,49M USD piyasa değerine sahiptir. TWT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Trust Wallet Ana Piyasa Performansı:

$ 126,48K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,25
Trust Wallet 24 saatlik fiyat değişimi
416,65M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki TWT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TWT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

TWT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Trust Wallet fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,009259+%1,25
30 Gün$ +0,0585+%8,45
60 Gün$ -0,0467-%5,87
90 Gün$ -0,0177-%2,31
Bugünkü Trust Wallet Fiyatı Değişimi

Bugün, TWT, $ +0,009259 (+%1,25) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Trust Wallet 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0585 (+%8,45) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Trust Wallet 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TWT değişimi $ -0,0467 (-%5,87) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Trust Wallet 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0177 (-%2,31) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TWT Fiyat Bilgisi

En güncel Trust Wallet fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,7308
$ 0,7308$ 0,7308

$ 0,7517
$ 0,7517$ 0,7517

$ 2,734685
$ 2,734685$ 2,734685

+%0,05

+%1,25

-%11,90

TWT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 312,49M
$ 312,49M$ 312,49M

$ 126,48K
$ 126,48K$ 126,48K

416,65M
416,65M 416,65M

Trust Wallet (TWT) Nedir?

Trust Wallet (trustwallet.com), Ethereum'u ve 20.000'den fazla farklı Ethereum tabanlı tokeni (ERC20, ERC223 ve ERC721) destekleyen güvenli, açık kaynaklı, merkeziyetsiz ve anonim bir Ethereum cüzdan uygulamasıdır. Dijital varlıkları göndermek, almak ve saklamak için üst düzey bir güvenlik denetim sistemi sağlar.

Trust Wallet, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Trust Wallet yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TWT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Trust Wallet hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Trust Wallet satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Trust Wallet Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Trust Wallet, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TWT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Trust Wallet fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Trust Wallet Fiyat Geçmişi

TWT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TWT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Trust Wallet fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Trust Wallet (TWT) Token Ekonomisi

Trust Wallet (TWT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TWT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Trust Wallet (TWT) Satın Alma

Nasıl Trust Wallet satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Trust Wallet Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TWT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TWT / VND
19.736,25
1 TWT / AUD
A$1,155
1 TWT / GBP
0,5625
1 TWT / EUR
0,645
1 TWT / USD
$0,75
1 TWT / MYR
RM3,1725
1 TWT / TRY
30,5025
1 TWT / JPY
¥110,25
1 TWT / ARS
ARS$1.013,5125
1 TWT / RUB
59,655
1 TWT / INR
65,535
1 TWT / IDR
Rp12.295,08
1 TWT / KRW
1.037,34
1 TWT / PHP
43,08
1 TWT / EGP
￡E.35,9475
1 TWT / BRL
R$4,17
1 TWT / CAD
C$1,0275
1 TWT / BDT
90,54
1 TWT / NGN
1.134,6375
1 TWT / UAH
30,9525
1 TWT / VES
Bs92,25
1 TWT / CLP
$727,5
1 TWT / PKR
Rs210,1425
1 TWT / KZT
401,925
1 TWT / THB
฿24,3375
1 TWT / TWD
NT$22,395
1 TWT / AED
د.إ2,7525
1 TWT / CHF
Fr0,6
1 TWT / HKD
HK$5,88
1 TWT / MAD
.د.م6,78
1 TWT / MXN
$14,13
1 TWT / PLN
2,76
1 TWT / RON
лв3,285
1 TWT / SEK
kr7,2375
1 TWT / BGN
лв1,26
1 TWT / HUF
Ft257,9925
1 TWT / CZK
15,915
1 TWT / KWD
د.ك0,22725
1 TWT / ILS
2,5575

Trust Wallet Kaynağı

Trust Wallet hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Trust Wallet Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0,75 USD

Al-Sat

TWTUSDT
$0,75
$0,75$0,75
+%2,62

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