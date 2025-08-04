Ethena USDe (USDE) Nedir?

Ethena, Ethereum üzerine inşa edilmiş sentetik bir dolar protokolüdür ve küresel olarak erişilebilir dolar cinsinden bir tasarruf aracı olan 'İnternet Tahvili'nin yanı sıra geleneksel bankacılık sistemi altyapısına bağlı olmayan para için kripto-yerel bir çözüm sağlayacaktır. Ethena'nın sentetik doları USDe, Ethereum teminatını delta-hedging yaparak elde edilen para için ilk sansüre dayanıklı, ölçeklenebilir ve istikrarlı kripto-yerel çözümü sağlayacaktır. USDe tamamen şeffaf bir şekilde zincir üzerinde desteklenecek ve DeFi boyunca serbestçe oluşturulabilecektir.

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Ethena USDe Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ethena USDe, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte USDE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ethena USDe fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ethena USDe Fiyat Geçmişi

USDE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak USDE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ethena USDe fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ethena USDe (USDE) Token Ekonomisi

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Ethena USDe (USDE) Satın Alma

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USDE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USDE / VND ₫ 26.338,6835 1 USDE / AUD A$ 1,541386 1 USDE / GBP ￡ 0,750675 1 USDE / EUR € 0,860774 1 USDE / USD $ 1,0009 1 USDE / MYR RM 4,233807 1 USDE / TRY ₺ 40,706603 1 USDE / JPY ¥ 148,1332 1 USDE / ARS ARS$ 1.365,477825 1 USDE / RUB ₽ 80,072 1 USDE / INR ₹ 87,67884 1 USDE / IDR Rp 16.408,194096 1 USDE / KRW ₩ 1.386,286536 1 USDE / PHP ₱ 57,531732 1 USDE / EGP ￡E. 48,573677 1 USDE / BRL R$ 5,585022 1 USDE / CAD C$ 1,371233 1 USDE / BDT ৳ 120,828648 1 USDE / NGN ₦ 1.518,815705 1 USDE / UAH ₴ 41,287125 1 USDE / VES Bs 123,1107 1 USDE / CLP $ 961,8649 1 USDE / PKR Rs 280,282027 1 USDE / KZT ₸ 536,38231 1 USDE / THB ฿ 32,519241 1 USDE / TWD NT$ 29,916901 1 USDE / AED د.إ 3,673303 1 USDE / CHF Fr 0,80072 1 USDE / HKD HK$ 7,847056 1 USDE / MAD .د.م 9,038127 1 USDE / MXN $ 18,896992 1 USDE / PLN zł 3,70333 1 USDE / RON лв 4,393951 1 USDE / SEK kr 9,688712 1 USDE / BGN лв 1,691521 1 USDE / HUF Ft 345,130338 1 USDE / CZK Kč 21,289143 1 USDE / KWD د.ك 0,3052745 1 USDE / ILS ₪ 3,413069

Ethena USDe Kaynağı

Ethena USDe hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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