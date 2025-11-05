BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Whitebridge Network fiyatı 0.0126 USD. WBAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WBAI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Whitebridge Network fiyatı 0.0126 USD. WBAI / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WBAI fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WBAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

WBAI Fiyat Bilgileri

WBAI Nedir

WBAI Whitepaper

WBAI Resmi Websitesi

WBAI Token Ekonomisi

WBAI Fiyat Tahmini

WBAI Fiyat Geçmişi

WBAI Satın Alma Kılavuzu

WBAI / İtibari Para Dönüştürücüsü

WBAI Spot

WBAI USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Whitebridge Network Logosu

Whitebridge Network Fiyatı(WBAI)

1 WBAI / USD Canlı Fiyatı:

$0,01258
$0,01258$0,01258
-%7,631D
USD
Whitebridge Network (WBAI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:38:42 (UTC+8)

Whitebridge Network (WBAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0125
$ 0,0125$ 0,0125
24 sa Düşük
$ 0,01419
$ 0,01419$ 0,01419
24 sa Yüksek

$ 0,0125
$ 0,0125$ 0,0125

$ 0,01419
$ 0,01419$ 0,01419

$ 0,09146676325085583
$ 0,09146676325085583$ 0,09146676325085583

$ 0,013165683861883184
$ 0,013165683861883184$ 0,013165683861883184

-%1,10

-%7,63

-%47,22

-%47,22

Whitebridge Network (WBAI) canlı fiyatı $ 0,0126. WBAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0125 ve en yüksek $ 0,01419 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WBAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,09146676325085583, en düşük fiyatı ise $ 0,013165683861883184 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WBAI son bir saatte -%1,10 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,63 ve son 7 günde -%47,22 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Whitebridge Network (WBAI) Piyasa Bilgileri

No.1669

$ 2,42M
$ 2,42M$ 2,42M

$ 63,13K
$ 63,13K$ 63,13K

$ 12,60M
$ 12,60M$ 12,60M

191,93M
191,93M 191,93M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%19,19

BSC

Şu anki Whitebridge Network piyasa değeri $ 2,42M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 63,13K. Dolaşımdaki WBAI arzı 191,93M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,60M.

Whitebridge Network (WBAI) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Whitebridge Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0010391-%7,63
30 Gün$ -0,0274-%68,50
60 Gün$ -0,0274-%68,50
90 Gün$ -0,0274-%68,50
Bugünkü Whitebridge Network Fiyatı Değişimi

Bugün, WBAI, $ -0,0010391 (-%7,63) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Whitebridge Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0274 (-%68,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Whitebridge Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WBAI değişimi $ -0,0274 (-%68,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Whitebridge Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0274 (-%68,50) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Whitebridge Network (WBAI) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Whitebridge Network Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Whitebridge Network (WBAI) Nedir?

WhiteBridge Yapay Zekâ Aracı Ağı, insan verilerine erişim, doğrulama ve analiz yöntemlerini dönüştürüyor. Merkeziyetsiz bir zekâ katmanı üzerine inşa edilen bu ağ, insan verisi sağlayıcılarını (DePIN) ve Yapay Zekâ Aracılarını birbirine bağlayarak dağınık hâlde bulunan kamu kayıtlarını ve çevrimiçi sinyalleri, daha akıllı ve güvenilir kararları destekleyen güvenilir içgörülere dönüştürür.

Whitebridge Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Whitebridge Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WBAI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Whitebridge Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Whitebridge Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Whitebridge Network Fiyat Tahmini (USD)

Whitebridge Network (WBAI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Whitebridge Network (WBAI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Whitebridge Network için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Whitebridge Network fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Whitebridge Network (WBAI) Token Ekonomisi

Whitebridge Network (WBAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WBAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Whitebridge Network (WBAI) Satın Alma

Nasıl Whitebridge Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Whitebridge Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

WBAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Whitebridge Network(WBAI) / VND
331,569
1 Whitebridge Network(WBAI) / AUD
A$0,019278
1 Whitebridge Network(WBAI) / GBP
0,009576
1 Whitebridge Network(WBAI) / EUR
0,010962
1 Whitebridge Network(WBAI) / USD
$0,0126
1 Whitebridge Network(WBAI) / MYR
RM0,052794
1 Whitebridge Network(WBAI) / TRY
0,530208
1 Whitebridge Network(WBAI) / JPY
¥1,9278
1 Whitebridge Network(WBAI) / ARS
ARS$18,367272
1 Whitebridge Network(WBAI) / RUB
1,020474
1 Whitebridge Network(WBAI) / INR
1,117998
1 Whitebridge Network(WBAI) / IDR
Rp209,999916
1 Whitebridge Network(WBAI) / PHP
0,741636
1 Whitebridge Network(WBAI) / EGP
￡E.0,59661
1 Whitebridge Network(WBAI) / BRL
R$0,067914
1 Whitebridge Network(WBAI) / CAD
C$0,017766
1 Whitebridge Network(WBAI) / BDT
1,53594
1 Whitebridge Network(WBAI) / NGN
18,1818
1 Whitebridge Network(WBAI) / COP
$48,6486
1 Whitebridge Network(WBAI) / ZAR
R.0,220374
1 Whitebridge Network(WBAI) / UAH
0,530208
1 Whitebridge Network(WBAI) / TZS
T.Sh.31,03443
1 Whitebridge Network(WBAI) / VES
Bs2,8098
1 Whitebridge Network(WBAI) / CLP
$11,9196
1 Whitebridge Network(WBAI) / PKR
Rs3,562272
1 Whitebridge Network(WBAI) / KZT
6,60366
1 Whitebridge Network(WBAI) / THB
฿0,409878
1 Whitebridge Network(WBAI) / TWD
NT$0,389592
1 Whitebridge Network(WBAI) / AED
د.إ0,046242
1 Whitebridge Network(WBAI) / CHF
Fr0,01008
1 Whitebridge Network(WBAI) / HKD
HK$0,097902
1 Whitebridge Network(WBAI) / AMD
֏4,82013
1 Whitebridge Network(WBAI) / MAD
.د.م0,117306
1 Whitebridge Network(WBAI) / MXN
$0,235368
1 Whitebridge Network(WBAI) / SAR
ريال0,04725
1 Whitebridge Network(WBAI) / ETB
Br1,92717
1 Whitebridge Network(WBAI) / KES
KSh1,627794
1 Whitebridge Network(WBAI) / JOD
د.أ0,0089334
1 Whitebridge Network(WBAI) / PLN
0,04662
1 Whitebridge Network(WBAI) / RON
лв0,055692
1 Whitebridge Network(WBAI) / SEK
kr0,120582
1 Whitebridge Network(WBAI) / BGN
лв0,02142
1 Whitebridge Network(WBAI) / HUF
Ft4,25817
1 Whitebridge Network(WBAI) / CZK
0,267498
1 Whitebridge Network(WBAI) / KWD
د.ك0,0038682
1 Whitebridge Network(WBAI) / ILS
0,041076
1 Whitebridge Network(WBAI) / BOB
Bs0,087066
1 Whitebridge Network(WBAI) / AZN
0,02142
1 Whitebridge Network(WBAI) / TJS
SM0,116172
1 Whitebridge Network(WBAI) / GEL
0,034272
1 Whitebridge Network(WBAI) / AOA
Kz11,53845
1 Whitebridge Network(WBAI) / BHD
.د.ب0,0047376
1 Whitebridge Network(WBAI) / BMD
$0,0126
1 Whitebridge Network(WBAI) / DKK
kr0,081774
1 Whitebridge Network(WBAI) / HNL
L0,331884
1 Whitebridge Network(WBAI) / MUR
0,579852
1 Whitebridge Network(WBAI) / NAD
$0,219114
1 Whitebridge Network(WBAI) / NOK
kr0,12852
1 Whitebridge Network(WBAI) / NZD
$0,022176
1 Whitebridge Network(WBAI) / PAB
B/.0,0126
1 Whitebridge Network(WBAI) / PGK
K0,05355
1 Whitebridge Network(WBAI) / QAR
ر.ق0,045864
1 Whitebridge Network(WBAI) / RSD
дин.1,2852
1 Whitebridge Network(WBAI) / UZS
soʻm149,999976
1 Whitebridge Network(WBAI) / ALL
L1,059786
1 Whitebridge Network(WBAI) / ANG
ƒ0,022554
1 Whitebridge Network(WBAI) / AWG
ƒ0,022554
1 Whitebridge Network(WBAI) / BBD
$0,0252
1 Whitebridge Network(WBAI) / BAM
KM0,02142
1 Whitebridge Network(WBAI) / BIF
Fr37,1574
1 Whitebridge Network(WBAI) / BND
$0,01638
1 Whitebridge Network(WBAI) / BSD
$0,0126
1 Whitebridge Network(WBAI) / JMD
$2,022678
1 Whitebridge Network(WBAI) / KHR
50,602356
1 Whitebridge Network(WBAI) / KMF
Fr5,3676
1 Whitebridge Network(WBAI) / LAK
273,913038
1 Whitebridge Network(WBAI) / LKR
රු3,840228
1 Whitebridge Network(WBAI) / MDL
L0,213444
1 Whitebridge Network(WBAI) / MGA
Ar56,7567
1 Whitebridge Network(WBAI) / MOP
P0,1008
1 Whitebridge Network(WBAI) / MVR
0,19404
1 Whitebridge Network(WBAI) / MWK
MK21,874986
1 Whitebridge Network(WBAI) / MZN
MT0,80577
1 Whitebridge Network(WBAI) / NPR
रु1,787436
1 Whitebridge Network(WBAI) / PYG
89,3592
1 Whitebridge Network(WBAI) / RWF
Fr18,2826
1 Whitebridge Network(WBAI) / SBD
$0,103698
1 Whitebridge Network(WBAI) / SCR
0,181188
1 Whitebridge Network(WBAI) / SRD
$0,4851
1 Whitebridge Network(WBAI) / SVC
$0,11025
1 Whitebridge Network(WBAI) / SZL
L0,21924
1 Whitebridge Network(WBAI) / TMT
m0,044226
1 Whitebridge Network(WBAI) / TND
د.ت0,0370188
1 Whitebridge Network(WBAI) / TTD
$0,085428
1 Whitebridge Network(WBAI) / UGX
Sh43,8984
1 Whitebridge Network(WBAI) / XAF
Fr7,182
1 Whitebridge Network(WBAI) / XCD
$0,03402
1 Whitebridge Network(WBAI) / XOF
Fr7,182
1 Whitebridge Network(WBAI) / XPF
Fr1,2978
1 Whitebridge Network(WBAI) / BWP
P0,1701
1 Whitebridge Network(WBAI) / BZD
$0,025326
1 Whitebridge Network(WBAI) / CVE
$1,211238
1 Whitebridge Network(WBAI) / DJF
Fr2,2302
1 Whitebridge Network(WBAI) / DOP
$0,809676
1 Whitebridge Network(WBAI) / DZD
د.ج1,64808
1 Whitebridge Network(WBAI) / FJD
$0,028728
1 Whitebridge Network(WBAI) / GNF
Fr109,557
1 Whitebridge Network(WBAI) / GTQ
Q0,096516
1 Whitebridge Network(WBAI) / GYD
$2,63592
1 Whitebridge Network(WBAI) / ISK
kr1,6002

Whitebridge Network Kaynağı

Whitebridge Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Whitebridge Network Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Whitebridge Network Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Whitebridge Network (WBAI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WBAI fiyatı, 0,0126 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WBAI / USD güncel fiyatı nedir?
WBAI / USD güncel fiyatı $ 0,0126. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Whitebridge Network varlığının piyasa değeri nedir?
WBAI piyasa değeri $ 2,42M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WBAI arzı nedir?
Dolaşımdaki WBAI arzı, 191,93M USD.
WBAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WBAI, ATH fiyatı olan 0,09146676325085583 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WBAI fiyatı (ATL) nedir?
WBAI, ATL fiyatı olan 0,013165683861883184 USD değerine düştü.
WBAI işlem hacmi nedir?
WBAI için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 63,13K USD.
WBAI bu yıl daha da yükselir mi?
WBAI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WBAI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:38:42 (UTC+8)

Whitebridge Network (WBAI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WBAI / USD Hesaplayıcı

Miktar

WBAI
WBAI
USD
USD

1 WBAI = 0,0126 USD

WBAI Al-Sat

WBAI/USDT
$0,01258
$0,01258$0,01258
-%7,96

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.902,50
$101.902,50$101.902,50

-%1,23

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.337,43
$3.337,43$3.337,43

-%4,84

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,68
$157,68$157,68

-%2,35

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2522
$2,2522$2,2522

-%1,31

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.902,50
$101.902,50$101.902,50

-%1,23

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.337,43
$3.337,43$3.337,43

-%4,84

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,68
$157,68$157,68

-%2,35

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2522
$2,2522$2,2522

-%1,31

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16528
$0,16528$0,16528

+%0,82

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,25633
$0,25633$0,25633

+%1.570,99

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,1998
$1,1998$1,1998

+%699,86

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000294
$0,0000000000000000000000000294$0,0000000000000000000000000294

+%326,08

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035390
$0,0000000035390$0,0000000035390

+%152,74

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000235
$0,000000000235$0,000000000235

+%173,25