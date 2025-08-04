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Welf Fiyatı(WELF)

Welf (WELF) Canlı Fiyat Grafiği

$0,5754
$0,5754$0,5754
+%8,911D
USD

WELF Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Welf (WELF), şu anda 0,5726 USD fiyatından işlem görmektedir ve 4,26M USD piyasa değerine sahiptir. WELF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Welf Ana Piyasa Performansı:

$ 84,74K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,91
Welf 24 saatlik fiyat değişimi
7,43M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WELF / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WELF fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

WELF Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Welf fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,047074+%8,91
30 Gün$ +0,058+%11,27
60 Gün$ -0,0504-%8,09
90 Gün$ -0,3092-%35,07
Bugünkü Welf Fiyatı Değişimi

Bugün, WELF, $ +0,047074 (+%8,91) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Welf 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,058 (+%11,27) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Welf 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WELF değişimi $ -0,0504 (-%8,09) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Welf 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,3092 (-%35,07) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WELF Fiyat Bilgisi

En güncel Welf fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,5211
$ 0,5211$ 0,5211

$ 0,5998
$ 0,5998$ 0,5998

$ 5,1778
$ 5,1778$ 5,1778

+%1,41

+%8,91

-%5,01

WELF Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,26M
$ 4,26M$ 4,26M

$ 84,74K
$ 84,74K$ 84,74K

7,43M
7,43M 7,43M

Welf (WELF) Nedir?

WELF, günümüzün yüksek net değere sahip bireyleri için servet yönetimini yeniden tanımlamak üzere geleneksel finans ile dijital dünya arasında köprü kuran yenilikçi bir özel bankacılık ekosistemidir. WELF, güvenli dijital platformları uzman, bağımsız danışmanlık hizmetleriyle entegre ederek, hem geleneksel bankacılık hem de son teknoloji yatırım fırsatlarına hitap eden modern bir deneyim sunar ve müşterilerin servetlerini her iki alanda da sorunsuz bir şekilde yönetebilmelerini sağlar.

Welf, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Welf yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WELF staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Welf hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Welf satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Welf Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Welf, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WELF fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Welf fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Welf Fiyat Geçmişi

WELF fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WELF kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Welf fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Welf (WELF) Token Ekonomisi

Welf (WELF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WELF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Welf (WELF) Satın Alma

Nasıl Welf satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Welf Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

WELF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WELF / VND
15.067,969
1 WELF / AUD
A$0,881804
1 WELF / GBP
0,42945
1 WELF / EUR
0,492436
1 WELF / USD
$0,5726
1 WELF / MYR
RM2,422098
1 WELF / TRY
23,287642
1 WELF / JPY
¥84,1722
1 WELF / ARS
ARS$781,16955
1 WELF / RUB
45,808
1 WELF / INR
50,15976
1 WELF / IDR
Rp9.386,883744
1 WELF / KRW
793,073904
1 WELF / PHP
32,901596
1 WELF / EGP
￡E.27,794004
1 WELF / BRL
R$3,200834
1 WELF / CAD
C$0,784462
1 WELF / BDT
69,124272
1 WELF / NGN
868,89187
1 WELF / UAH
23,61975
1 WELF / VES
Bs70,4298
1 WELF / CLP
$550,2686
1 WELF / PKR
Rs160,345178
1 WELF / KZT
306,85634
1 WELF / THB
฿18,603774
1 WELF / TWD
NT$17,115014
1 WELF / AED
د.إ2,101442
1 WELF / CHF
Fr0,45808
1 WELF / HKD
HK$4,489184
1 WELF / MAD
.د.م5,170578
1 WELF / MXN
$10,810688
1 WELF / PLN
2,112894
1 WELF / RON
лв2,513714
1 WELF / SEK
kr5,542768
1 WELF / BGN
лв0,967694
1 WELF / HUF
Ft197,37522
1 WELF / CZK
12,173476
1 WELF / KWD
د.ك0,174643
1 WELF / ILS
1,952566

Welf Kaynağı

Welf hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Welf Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

WELF
WELF
USD
USD

1 WELF = 0,5726 USD

Al-Sat

WELFUSDT
$0,5726
$0,5726$0,5726
+%5,35

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