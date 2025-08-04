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Wilder World Fiyatı(WILD)

Wilder World (WILD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,4454
$0,4454$0,4454
+%5,071D
USD

WILD Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Wilder World (WILD), şu anda 0,4454 USD fiyatından işlem görmektedir ve 176,63M USD piyasa değerine sahiptir. WILD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wilder World Ana Piyasa Performansı:

$ 116,72K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,07
Wilder World 24 saatlik fiyat değişimi
396,56M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WILD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WILD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

WILD Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Wilder World fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,021492+%5,07
30 Gün$ +0,3193+%253,21
60 Gün$ +0,2466+%124,04
90 Gün$ +0,2971+%200,33
Bugünkü Wilder World Fiyatı Değişimi

Bugün, WILD, $ +0,021492 (+%5,07) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Wilder World 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,3193 (+%253,21) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Wilder World 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WILD değişimi $ +0,2466 (+%124,04) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Wilder World 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,2971 (+%200,33) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WILD Fiyat Bilgisi

En güncel Wilder World fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,4197
$ 0,4197$ 0,4197

$ 0,4502
$ 0,4502$ 0,4502

$ 7,418
$ 7,418$ 7,418

-%0,81

+%5,07

+%8,74

WILD Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 176,63M
$ 176,63M$ 176,63M

$ 116,72K
$ 116,72K$ 116,72K

396,56M
396,56M 396,56M

Wilder World (WILD) Nedir?

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Wilder World yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WILD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Wilder World hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Wilder World satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Wilder World Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Wilder World, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte WILD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Wilder World fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Wilder World Fiyat Geçmişi

WILD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak WILD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Wilder World fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Wilder World (WILD) Token Ekonomisi

Wilder World (WILD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WILD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Wilder World (WILD) Satın Alma

Nasıl Wilder World satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Wilder World Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

WILD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WILD / VND
11.720,701
1 WILD / AUD
A$0,685916
1 WILD / GBP
0,33405
1 WILD / EUR
0,383044
1 WILD / USD
$0,4454
1 WILD / MYR
RM1,884042
1 WILD / TRY
18,114418
1 WILD / JPY
¥65,4738
1 WILD / ARS
ARS$601,89129
1 WILD / RUB
35,422662
1 WILD / INR
38,90569
1 WILD / IDR
Rp7.301,638176
1 WILD / KRW
616,041648
1 WILD / PHP
25,583776
1 WILD / EGP
￡E.21,343568
1 WILD / BRL
R$2,476424
1 WILD / CAD
C$0,610198
1 WILD / BDT
53,768688
1 WILD / NGN
673,82339
1 WILD / UAH
18,381658
1 WILD / VES
Bs54,7842
1 WILD / CLP
$432,038
1 WILD / PKR
Rs124,796626
1 WILD / KZT
238,68986
1 WILD / THB
฿14,457684
1 WILD / TWD
NT$13,29519
1 WILD / AED
د.إ1,634618
1 WILD / CHF
Fr0,35632
1 WILD / HKD
HK$3,491936
1 WILD / MAD
.د.م4,026416
1 WILD / MXN
$8,39579
1 WILD / PLN
1,639072
1 WILD / RON
лв1,950852
1 WILD / SEK
kr4,29811
1 WILD / BGN
лв0,748272
1 WILD / HUF
Ft153,213146
1 WILD / CZK
9,451388
1 WILD / KWD
د.ك0,1349562
1 WILD / ILS
1,518814

Wilder World Kaynağı

Wilder World hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Wilder World Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

WILD
WILD
USD
USD

1 WILD = 0,4454 USD

Al-Sat

WILDUSDT
$0,4454
$0,4454$0,4454
+%2,86

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