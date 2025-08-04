Wilder World (WILD) Nedir?

Wilder World is an immersive 5D Metaverse built on Ethereum , Unreal Engine 5 & ZERO.Collective ownership will be fueled by an NFT marketplace, in which NFT’s are made liquid by enabling fractionalized ownership — thereby creating the possibility for people with limited funds to be co-owners of high value assets; installing democratic ideals of inclusion at the core. And for an independent economy within Wilder World, a native currency will be released; a token by the name WILD.

Wilder World, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Wilder World yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Wilder World Fiyat Geleceği Tahmini

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Wilder World Fiyat Geçmişi

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Wilder World (WILD) Token Ekonomisi

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Wilder World (WILD) Satın Alma

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WILD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WILD / VND ₫ 11.720,701 1 WILD / AUD A$ 0,685916 1 WILD / GBP ￡ 0,33405 1 WILD / EUR € 0,383044 1 WILD / USD $ 0,4454 1 WILD / MYR RM 1,884042 1 WILD / TRY ₺ 18,114418 1 WILD / JPY ¥ 65,4738 1 WILD / ARS ARS$ 601,89129 1 WILD / RUB ₽ 35,422662 1 WILD / INR ₹ 38,90569 1 WILD / IDR Rp 7.301,638176 1 WILD / KRW ₩ 616,041648 1 WILD / PHP ₱ 25,583776 1 WILD / EGP ￡E. 21,343568 1 WILD / BRL R$ 2,476424 1 WILD / CAD C$ 0,610198 1 WILD / BDT ৳ 53,768688 1 WILD / NGN ₦ 673,82339 1 WILD / UAH ₴ 18,381658 1 WILD / VES Bs 54,7842 1 WILD / CLP $ 432,038 1 WILD / PKR Rs 124,796626 1 WILD / KZT ₸ 238,68986 1 WILD / THB ฿ 14,457684 1 WILD / TWD NT$ 13,29519 1 WILD / AED د.إ 1,634618 1 WILD / CHF Fr 0,35632 1 WILD / HKD HK$ 3,491936 1 WILD / MAD .د.م 4,026416 1 WILD / MXN $ 8,39579 1 WILD / PLN zł 1,639072 1 WILD / RON лв 1,950852 1 WILD / SEK kr 4,29811 1 WILD / BGN лв 0,748272 1 WILD / HUF Ft 153,213146 1 WILD / CZK Kč 9,451388 1 WILD / KWD د.ك 0,1349562 1 WILD / ILS ₪ 1,518814

Wilder World Kaynağı

Wilder World hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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