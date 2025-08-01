Chia Network (XCH) Nedir?

Chia Network, Chialisp adı verilen özel tasarlanmış bir programlama dilinde yazılan akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını ve yürütülmesini destekleyen bir blok zinciridir. Proje, BitTorrent ağının mucidi Bram Cohen tarafından kurulmuştur. Chia'nın blok zinciri, ağın güvenliğini sağlamak ve işlem doğrulama konusunda fikir birliğine varmak için Uzay ve Zaman Kanıtı (PoST) adı verilen yeni bir mutabakat mekanizmasına dayanır. Ağda ayrıca, zincirin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan ve ağ katılımcılarını ödüllendiren yerel token XCH bulunmaktadır.

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Chia Network Fiyat Geleceği Tahmini

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Chia Network Fiyat Geçmişi

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Chia Network (XCH) Token Ekonomisi

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XCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XCH / VND ₫ 243.887,42 1 XCH / AUD A$ 14,27272 1 XCH / GBP ￡ 6,951 1 XCH / EUR € 7,97048 1 XCH / USD $ 9,268 1 XCH / MYR RM 39,20364 1 XCH / TRY ₺ 377,02224 1 XCH / JPY ¥ 1.362,396 1 XCH / ARS ARS$ 12.524,3118 1 XCH / RUB ₽ 737,45476 1 XCH / INR ₹ 807,89156 1 XCH / IDR Rp 151.934,40192 1 XCH / KRW ₩ 12.836,55072 1 XCH / PHP ₱ 533,65144 1 XCH / EGP ￡E. 444,30792 1 XCH / BRL R$ 51,25204 1 XCH / CAD C$ 12,69716 1 XCH / BDT ৳ 1.118,83296 1 XCH / NGN ₦ 14.021,0938 1 XCH / UAH ₴ 382,49036 1 XCH / VES Bs 1.139,964 1 XCH / CLP $ 8.989,96 1 XCH / PKR Rs 2.596,80092 1 XCH / KZT ₸ 4.966,7212 1 XCH / THB ฿ 300,83928 1 XCH / TWD NT$ 276,83516 1 XCH / AED د.إ 34,01356 1 XCH / CHF Fr 7,4144 1 XCH / HKD HK$ 72,66112 1 XCH / MAD .د.م 83,78272 1 XCH / MXN $ 174,51644 1 XCH / PLN zł 34,10624 1 XCH / RON лв 40,59384 1 XCH / SEK kr 89,52888 1 XCH / BGN лв 15,57024 1 XCH / HUF Ft 3.188,09932 1 XCH / CZK Kč 196,75964 1 XCH / KWD د.ك 2,808204 1 XCH / ILS ₪ 31,60388

Chia Network Kaynağı

Chia Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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