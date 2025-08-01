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Chia Network Fiyatı(XCH)

Chia Network (XCH) Canlı Fiyat Grafiği

$9,271
$9,271$9,271
+%0,471D
USD

XCH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Chia Network (XCH), şu anda 9,268 USD fiyatından işlem görmektedir ve 133,57M USD piyasa değerine sahiptir. XCH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Chia Network Ana Piyasa Performansı:

$ 75,12K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,47
Chia Network 24 saatlik fiyat değişimi
14,41M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki XCH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XCH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

XCH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Chia Network fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04337+%0,47
30 Gün$ -0,212-%2,24
60 Gün$ -1,439-%13,44
90 Gün$ -2,215-%19,29
Bugünkü Chia Network Fiyatı Değişimi

Bugün, XCH, $ +0,04337 (+%0,47) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Chia Network 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,212 (-%2,24) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Chia Network 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, XCH değişimi $ -1,439 (-%13,44) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Chia Network 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -2,215 (-%19,29) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

XCH Fiyat Bilgisi

En güncel Chia Network fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 9,046
$ 9,046$ 9,046

$ 9,363
$ 9,363$ 9,363

$ 2.751
$ 2.751$ 2.751

-%0,71

+%0,47

-%11,18

XCH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 133,57M
$ 133,57M$ 133,57M

$ 75,12K
$ 75,12K$ 75,12K

14,41M
14,41M 14,41M

Chia Network (XCH) Nedir?

Chia Network, Chialisp adı verilen özel tasarlanmış bir programlama dilinde yazılan akıllı sözleşmelerin oluşturulmasını ve yürütülmesini destekleyen bir blok zinciridir. Proje, BitTorrent ağının mucidi Bram Cohen tarafından kurulmuştur. Chia'nın blok zinciri, ağın güvenliğini sağlamak ve işlem doğrulama konusunda fikir birliğine varmak için Uzay ve Zaman Kanıtı (PoST) adı verilen yeni bir mutabakat mekanizmasına dayanır. Ağda ayrıca, zincirin güvenliğini sağlamaya yardımcı olan ve ağ katılımcılarını ödüllendiren yerel token XCH bulunmaktadır.

Chia Network, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Chia Network yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- XCH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Chia Network hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Chia Network satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Chia Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Chia Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte XCH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Chia Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Chia Network Fiyat Geçmişi

XCH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak XCH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Chia Network fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Chia Network (XCH) Token Ekonomisi

Chia Network (XCH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. XCH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Chia Network (XCH) Satın Alma

Nasıl Chia Network satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Chia Network Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

XCH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 XCH / VND
243.887,42
1 XCH / AUD
A$14,27272
1 XCH / GBP
6,951
1 XCH / EUR
7,97048
1 XCH / USD
$9,268
1 XCH / MYR
RM39,20364
1 XCH / TRY
377,02224
1 XCH / JPY
¥1.362,396
1 XCH / ARS
ARS$12.524,3118
1 XCH / RUB
737,45476
1 XCH / INR
807,89156
1 XCH / IDR
Rp151.934,40192
1 XCH / KRW
12.836,55072
1 XCH / PHP
533,65144
1 XCH / EGP
￡E.444,30792
1 XCH / BRL
R$51,25204
1 XCH / CAD
C$12,69716
1 XCH / BDT
1.118,83296
1 XCH / NGN
14.021,0938
1 XCH / UAH
382,49036
1 XCH / VES
Bs1.139,964
1 XCH / CLP
$8.989,96
1 XCH / PKR
Rs2.596,80092
1 XCH / KZT
4.966,7212
1 XCH / THB
฿300,83928
1 XCH / TWD
NT$276,83516
1 XCH / AED
د.إ34,01356
1 XCH / CHF
Fr7,4144
1 XCH / HKD
HK$72,66112
1 XCH / MAD
.د.م83,78272
1 XCH / MXN
$174,51644
1 XCH / PLN
34,10624
1 XCH / RON
лв40,59384
1 XCH / SEK
kr89,52888
1 XCH / BGN
лв15,57024
1 XCH / HUF
Ft3.188,09932
1 XCH / CZK
196,75964
1 XCH / KWD
د.ك2,808204
1 XCH / ILS
31,60388

Chia Network Kaynağı

Chia Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Chia Network Websitesi
Blok Gezgini

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1 XCH = 9,268 USD

Al-Sat

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$9,268$9,268
+%1,68

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