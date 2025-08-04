ZeroLend (ZERO) Nedir?

ZeroLend; Linea, zkSync, Manta, X Layer ve Blast üzerindeki hakimiyeti ile DeFi'deki en büyük borç verme pazarlarından biridir ve 200 milyondan fazla TVL ile likit yeniden yapılandırma tokenleri (LRT'ler) borç verme, gerçek dünya varlıkları (RWAs) borç verme ve hesap soyutlamaya odaklanmaktadır.

ZeroLend, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ZeroLend yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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ZeroLend Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, ZeroLend, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZERO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen ZeroLend fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

ZeroLend Fiyat Geçmişi

ZERO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ZERO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen ZeroLend fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

ZeroLend (ZERO) Token Ekonomisi

ZeroLend (ZERO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZERO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ZeroLend (ZERO) Satın Alma

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ZERO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZERO / VND ₫ 1,3073292 1 ZERO / AUD A$ 0,0000765072 1 ZERO / GBP ￡ 0,00003726 1 ZERO / EUR € 0,0000427248 1 ZERO / USD $ 0,00004968 1 ZERO / MYR RM 0,0002101464 1 ZERO / TRY ₺ 0,0020204856 1 ZERO / JPY ¥ 0,00730296 1 ZERO / ARS ARS$ 0,067135068 1 ZERO / RUB ₽ 0,0039525408 1 ZERO / INR ₹ 0,0043430256 1 ZERO / IDR Rp 0,8144260992 1 ZERO / KRW ₩ 0,0687134016 1 ZERO / PHP ₱ 0,0028536192 1 ZERO / EGP ￡E. 0,0023816592 1 ZERO / BRL R$ 0,000275724 1 ZERO / CAD C$ 0,0000680616 1 ZERO / BDT ৳ 0,0059973696 1 ZERO / NGN ₦ 0,075158388 1 ZERO / UAH ₴ 0,0020502936 1 ZERO / VES Bs 0,00611064 1 ZERO / CLP $ 0,0481896 1 ZERO / PKR Rs 0,0139198392 1 ZERO / KZT ₸ 0,026623512 1 ZERO / THB ฿ 0,0016126128 1 ZERO / TWD NT$ 0,001482948 1 ZERO / AED د.إ 0,0001823256 1 ZERO / CHF Fr 0,000039744 1 ZERO / HKD HK$ 0,0003894912 1 ZERO / MAD .د.م 0,0004491072 1 ZERO / MXN $ 0,000936468 1 ZERO / PLN zł 0,0001833192 1 ZERO / RON лв 0,0002175984 1 ZERO / SEK kr 0,0004799088 1 ZERO / BGN лв 0,0000834624 1 ZERO / HUF Ft 0,0170953848 1 ZERO / CZK Kč 0,0010547064 1 ZERO / KWD د.ك 0,00001505304 1 ZERO / ILS ₪ 0,0001694088

ZeroLend Kaynağı

ZeroLend hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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