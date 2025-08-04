Zilliqa (ZIL) Nedir?

Temel bir zincir olarak, bu proje işlem hızı ve ölçeklenebilirlik problemlerini çözmeyi amaçlar ve mevcut blok zincirinin ilk büyük problemini çözmek için kullanılır. Hızlanırken güvenliği de hesaba katarak, ikisinin nispeten optimal bir denge bulmasını sağlar. ZILLIQA, sorunun çözümüdür. Madenci sayısı arttıkça artacak olan işlem hızını artırmak için tasarlanmış yeni bir blok zinciri platformudur. Ethereum'un mevcut 30.000 madenci ağı ölçeğinde, ZILLIQA'nın Ethereum'un işlem hızının yaklaşık bin katını işlemesi bekleniyor. POW modunda, belirteçlerin katılımı nispeten yüksektir ve birçok madenci tarafından desteklenecektir. ZILLIQA, EOS'un süper rakibidir.

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Zilliqa Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Zilliqa, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ZIL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Zilliqa fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Zilliqa Fiyat Geçmişi

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Zilliqa (ZIL) Token Ekonomisi

Zilliqa (ZIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Zilliqa (ZIL) Satın Alma

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ZIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ZIL / VND ₫ 284,99145 1 ZIL / AUD A$ 0,0166782 1 ZIL / GBP ￡ 0,0081225 1 ZIL / EUR € 0,0093138 1 ZIL / USD $ 0,01083 1 ZIL / MYR RM 0,0458109 1 ZIL / TRY ₺ 0,4404561 1 ZIL / JPY ¥ 1,59201 1 ZIL / ARS ARS$ 14,6351205 1 ZIL / RUB ₽ 0,8616348 1 ZIL / INR ₹ 0,9467586 1 ZIL / IDR Rp 177,5409552 1 ZIL / KRW ₩ 14,9791896 1 ZIL / PHP ₱ 0,6220752 1 ZIL / EGP ￡E. 0,5191902 1 ZIL / BRL R$ 0,0601065 1 ZIL / CAD C$ 0,0148371 1 ZIL / BDT ৳ 1,3073976 1 ZIL / NGN ₦ 16,3841655 1 ZIL / UAH ₴ 0,4469541 1 ZIL / VES Bs 1,33209 1 ZIL / CLP $ 10,5051 1 ZIL / PKR Rs 3,0344577 1 ZIL / KZT ₸ 5,803797 1 ZIL / THB ฿ 0,3515418 1 ZIL / TWD NT$ 0,3232755 1 ZIL / AED د.إ 0,0397461 1 ZIL / CHF Fr 0,008664 1 ZIL / HKD HK$ 0,0849072 1 ZIL / MAD .د.م 0,0979032 1 ZIL / MXN $ 0,2041455 1 ZIL / PLN zł 0,0399627 1 ZIL / RON лв 0,0474354 1 ZIL / SEK kr 0,1046178 1 ZIL / BGN лв 0,0181944 1 ZIL / HUF Ft 3,7267113 1 ZIL / CZK Kč 0,2299209 1 ZIL / KWD د.ك 0,00328149 1 ZIL / ILS ₪ 0,0369303

Zilliqa Kaynağı

Zilliqa hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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