Bugünkü ZenChain Fiyatı

Bugünkü ZenChain (ZTC) fiyatı $ 0,002293 olup, son 24 saatte % 15,92 değişim gösterdi. Mevcut ZTC / USD dönüşüm oranı ZTC başına $ 0,002293 şeklindedir.

ZenChain, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ZTC şeklindedir. Son 24 saat içinde ZTC, $ 0,002283 (en düşük) ile $ 0,00279 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZTC, son bir saatte -%1,93 ve son 7 günde -%23,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 78,89K seviyesine ulaştı.

ZenChain (ZTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 78,89K$ 78,89K $ 78,89K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 48,15M$ 48,15M $ 48,15M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21.000.000.000 21.000.000.000 21.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

