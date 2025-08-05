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A51 Finance Fiyatı (A51)

Listelenmedi

A51 Finance (A51) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02932749
$0,02932749$0,02932749
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü A51 Finance (A51) Fiyatı

A51 Finance (A51), şu anda 0,02932749 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 47,47K USD piyasa değerine sahiptir. A51 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

A51 Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
A51 Finance 24 saatlik fiyat değişimi
1,62M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında A51 Finance (A51) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, A51 Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, A51 Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0009725963.
Son 60 gün içerisinde, A51 Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0006618627.
Son 90 gün içerisinde, A51 Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0,0009725963-%3,31
60 Gün$ -0,0006618627-%2,25
90 Gün$ 0--

A51 Finance (A51) Fiyat Analizi

En güncel A51 Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0,335432
$ 0,335432$ 0,335432

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A51 Finance (A51) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 47,47K
$ 47,47K$ 47,47K

--
----

1,62M
1,62M 1,62M

A51 Finance (A51) Nedir?

A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.

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A51 Finance (A51) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

A51 Finance (A51) Token Ekonomisi

A51 Finance (A51) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. A51 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

A51 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 A51 / VND
771,75289935
1 A51 / AUD
A$0,0451643346
1 A51 / GBP
0,0219956175
1 A51 / EUR
0,0252216414
1 A51 / USD
$0,02932749
1 A51 / MYR
RM0,1240552827
1 A51 / TRY
1,1924557434
1 A51 / JPY
¥4,31114103
1 A51 / ARS
ARS$40,0100282325
1 A51 / RUB
2,3409202518
1 A51 / INR
2,5752468969
1 A51 / IDR
Rp480,7784476656
1 A51 / KRW
40,6760555304
1 A51 / PHP
1,6813450017
1 A51 / EGP
￡E.1,4206236156
1 A51 / BRL
R$0,1618877448
1 A51 / CAD
C$0,0401786613
1 A51 / BDT
3,5715017322
1 A51 / NGN
44,7065324811
1 A51 / UAH
1,2235428828
1 A51 / VES
Bs3,66593625
1 A51 / CLP
$28,33035534
1 A51 / PKR
Rs8,3363390325
1 A51 / KZT
15,8353782255
1 A51 / THB
฿0,9493308513
1 A51 / TWD
NT$0,8765986761
1 A51 / AED
د.إ0,1076318883
1 A51 / CHF
Fr0,023461992
1 A51 / HKD
HK$0,2299275216
1 A51 / MAD
.د.م0,2660003343
1 A51 / MXN
$0,5537030112
1 A51 / PLN
0,108511713
1 A51 / RON
лв0,1284544062
1 A51 / SEK
kr0,2835968283
1 A51 / BGN
лв0,0495634581
1 A51 / HUF
Ft10,1303015958
1 A51 / CZK
0,6235024374
1 A51 / KWD
د.ك0,00894488445
1 A51 / ILS
0,1000067409