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ABDS Token Fiyatı (ABDS)

Listelenmedi

ABDS Token (ABDS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00139996
$0,00139996$0,00139996
+%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü ABDS Token (ABDS) Fiyatı

ABDS Token (ABDS), şu anda 0,00141065 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 20,75K USD piyasa değerine sahiptir. ABDS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

ABDS Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,56
ABDS Token 24 saatlik fiyat değişimi
14,82M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ABDS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ABDS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında ABDS Token (ABDS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, ABDS Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ABDS Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0003732708.
Son 60 gün içerisinde, ABDS Token / USD fiyat değişimi, $ -0,0012800513.
Son 90 gün içerisinde, ABDS Token / USD fiyat değişimi, $ -0,001598683700817972.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,56
30 Gün$ -0,0003732708-%26,46
60 Gün$ -0,0012800513-%90,74
90 Gün$ -0,001598683700817972-%53,12

ABDS Token (ABDS) Fiyat Analizi

En güncel ABDS Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00138418
$ 0,00138418$ 0,00138418

$ 0,00141597
$ 0,00141597$ 0,00141597

$ 1,36
$ 1,36$ 1,36

+%0,73

+%1,56

+%8,03

ABDS Token (ABDS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 20,75K
$ 20,75K$ 20,75K

--
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14,82M
14,82M 14,82M

ABDS Token (ABDS) Nedir?

Introducing the ABDS Token – a revolutionary step in digital finance. Crafted by ABD Systems, a leader in IT solutions for over 13 years, this token is your gateway to the cryptocurrency world. Seamlessly integrating with our cutting-edge technology services, the ABDS Token simplifies your entry into the realm of digital currencies, offering a personalized and secure experience. It's more than a token; it's a commitment to innovation and ease in the ever-evolving landscape of digital transactions.

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ABDS Token (ABDS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

ABDS Token (ABDS) Token Ekonomisi

ABDS Token (ABDS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABDS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ABDS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ABDS / VND
37,12125475
1 ABDS / AUD
A$0,002172401
1 ABDS / GBP
0,0010579875
1 ABDS / EUR
0,001213159
1 ABDS / USD
$0,00141065
1 ABDS / MYR
RM0,0059670495
1 ABDS / TRY
0,0573711355
1 ABDS / JPY
¥0,2059549
1 ABDS / ARS
ARS$1,9140404525
1 ABDS / RUB
0,112598083
1 ABDS / INR
0,123967922
1 ABDS / IDR
Rp23,125406136
1 ABDS / KRW
1,953806676
1 ABDS / PHP
0,0808725645
1 ABDS / EGP
￡E.0,068331886
1 ABDS / BRL
R$0,007758575
1 ABDS / CAD
C$0,0019325905
1 ABDS / BDT
0,171788957
1 ABDS / NGN
2,1471080455
1 ABDS / UAH
0,058852318
1 ABDS / VES
Bs0,1777419
1 ABDS / CLP
$1,3626879
1 ABDS / PKR
Rs0,398818968
1 ABDS / KZT
0,7616804675
1 ABDS / THB
฿0,045648634
1 ABDS / TWD
NT$0,042178435
1 ABDS / AED
د.إ0,0051770855
1 ABDS / CHF
Fr0,00112852
1 ABDS / HKD
HK$0,0110736025
1 ABDS / MAD
.د.م0,0127945955
1 ABDS / MXN
$0,0266471785
1 ABDS / PLN
0,0052052985
1 ABDS / RON
лв0,006178647
1 ABDS / SEK
kr0,0136409855
1 ABDS / BGN
лв0,0023839985
1 ABDS / HUF
Ft0,486928167
1 ABDS / CZK
0,0299763125
1 ABDS / KWD
د.ك0,00043024825
1 ABDS / ILS
0,0048103165