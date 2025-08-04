Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Nedir?

Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would.

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Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Kaynağı Resmi Websitesi

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Token Ekonomisi

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABSETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!