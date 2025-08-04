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Abstract Liquid Staked ETH Fiyatı (ABSETH)

Listelenmedi

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.589,64
$3.589,64$3.589,64
+%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Fiyatı

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH), şu anda 3.585,14 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,08M USD piyasa değerine sahiptir. ABSETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Abstract Liquid Staked ETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,28
Abstract Liquid Staked ETH 24 saatlik fiyat değişimi
302,10 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Abstract Liquid Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +79,79.
Son 30 gün içerisinde, Abstract Liquid Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.494,0698095440.
Son 60 gün içerisinde, Abstract Liquid Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.349,8880267340.
Son 90 gün içerisinde, Abstract Liquid Staked ETH / USD fiyat değişimi, $ +1.827,078855902221.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +79,79+%2,28
30 Gün$ +1.494,0698095440+%41,67
60 Gün$ +1.349,8880267340+%37,65
90 Gün$ +1.827,078855902221+%103,93

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Fiyat Analizi

En güncel Abstract Liquid Staked ETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.465,54
$ 3.465,54$ 3.465,54

$ 3.604,59
$ 3.604,59$ 3.604,59

$ 4.155,36
$ 4.155,36$ 4.155,36

+%0,46

+%2,28

-%8,24

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,08M
$ 1,08M$ 1,08M

--
----

302,10
302,10 302,10

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Nedir?

Abstract Liquid Staked ETH (absETH) is a Abstract-native ETH liquid staking token (LST) designed to provide Abstract users and builders with the highest ETH staking yields available in DeFi. By minting absETH, users can access the same yields available to apxETH holders on Ethereum mainnet, all while staying within the Abstract network. absETH functions as an "index token" that appreciates in value against ETH over time. When users withdraw their funds back to ETH, the accumulated yield is automatically included, eliminating the need to track rebases or wrap tokens. This allows users to seamlessly utilize absETH in DeFi applications on Abstract as they normally would.

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Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Kaynağı

Resmi Websitesi

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) Token Ekonomisi

Abstract Liquid Staked ETH (ABSETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ABSETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ABSETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ABSETH / VND
94.342.959,1
1 ABSETH / AUD
A$5.521,1156
1 ABSETH / GBP
2.688,855
1 ABSETH / EUR
3.083,2204
1 ABSETH / USD
$3.585,14
1 ABSETH / MYR
RM15.165,1422
1 ABSETH / TRY
145.807,6438
1 ABSETH / JPY
¥527.015,58
1 ABSETH / ARS
ARS$4.891.027,245
1 ABSETH / RUB
286.237,5776
1 ABSETH / INR
314.237,521
1 ABSETH / IDR
Rp58.772.777,4816
1 ABSETH / KRW
4.951.831,2194
1 ABSETH / PHP
205.356,8192
1 ABSETH / EGP
￡E.173.592,4788
1 ABSETH / BRL
R$19.754,1214
1 ABSETH / CAD
C$4.911,6418
1 ABSETH / BDT
436.598,3492
1 ABSETH / NGN
5.465.151,5646
1 ABSETH / UAH
149.572,0408
1 ABSETH / VES
Bs440.972,22
1 ABSETH / CLP
$3.459.660,1
1 ABSETH / PKR
Rs1.016.172,0816
1 ABSETH / KZT
1.935.796,343
1 ABSETH / THB
฿116.086,8332
1 ABSETH / TWD
NT$106.944,7262
1 ABSETH / AED
د.إ13.157,4638
1 ABSETH / CHF
Fr2.868,112
1 ABSETH / HKD
HK$28.143,349
1 ABSETH / MAD
.د.م32.481,3684
1 ABSETH / MXN
$67.328,9292
1 ABSETH / PLN
13.229,1666
1 ABSETH / RON
лв15.667,0618
1 ABSETH / SEK
kr34.596,601
1 ABSETH / BGN
лв6.058,8866
1 ABSETH / HUF
Ft1.232.822,0918
1 ABSETH / CZK
76.040,8194
1 ABSETH / KWD
د.ك1.093,4677
1 ABSETH / ILS
12.189,476