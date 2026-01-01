Bugünkü ADI Fiyatı

Bugünkü ADI (ADI) fiyatı $ 1,33 olup, son 24 saatte % 1,62 değişim gösterdi. Mevcut ADI / USD dönüşüm oranı ADI başına $ 1,33 şeklindedir.

ADI, şu anda piyasa değeri açısından $ 129.881.264 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 97,36M ADI şeklindedir. Son 24 saat içinde ADI, $ 1,33 (en düşük) ile $ 1,36 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,4 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,975425 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ADI, son bir saatte -%0,20 ve son 7 günde +%4,79 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ADI (ADI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 129,88M$ 129,88M $ 129,88M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,33B$ 1,33B $ 1,33B Dolaşım Arzı 97,36M 97,36M 97,36M Toplam Arz 999.999.999,0 999.999.999,0 999.999.999,0

