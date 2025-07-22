AXD Hakkında Daha Fazla Bilgi

AXD Fiyat Bilgileri

AXD Whitepaper

AXD Resmi Websitesi

AXD Token Ekonomisi

AXD Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Aesyx Dollar Logosu

Aesyx Dollar Fiyatı (AXD)

Aesyx Dollar (AXD) Canlı Fiyat Grafiği

$1,019
$1,019$1,019
+%0,901D
USD

Bugünkü Aesyx Dollar (AXD) Fiyatı

Aesyx Dollar (AXD), şu anda 1,019 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AXD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aesyx Dollar Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,94
Aesyx Dollar 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki AXD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AXD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Aesyx Dollar (AXD) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Aesyx Dollar / USD fiyat değişimi, $ +0,00946691.
Son 30 gün içerisinde, Aesyx Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Aesyx Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Aesyx Dollar / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00946691+%0,94
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Aesyx Dollar (AXD) Fiyat Analizi

En güncel Aesyx Dollar fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,009
$ 1,009$ 1,009

$ 1,019
$ 1,019$ 1,019

$ 1,019
$ 1,019$ 1,019

+%0,58

+%0,94

--

Aesyx Dollar (AXD) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Aesyx Dollar (AXD) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Aesyx Dollar (AXD) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Aesyx Dollar (AXD) Token Ekonomisi

Aesyx Dollar (AXD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AXD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aesyx Dollar (AXD) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AXD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AXD / VND
26.814,985
1 AXD / AUD
A$1,55907
1 AXD / GBP
0,75406
1 AXD / EUR
0,86615
1 AXD / USD
$1,019
1 AXD / MYR
RM4,30018
1 AXD / TRY
41,1676
1 AXD / JPY
¥149,793
1 AXD / RUB
79,6858
1 AXD / INR
87,85818
1 AXD / IDR
Rp16.704,91536
1 AXD / KRW
1.411,35576
1 AXD / PHP
58,07281
1 AXD / EGP
￡E.50,18575
1 AXD / BRL
R$5,66564
1 AXD / CAD
C$1,38584
1 AXD / BDT
123,77793
1 AXD / NGN
1.558,10195
1 AXD / UAH
42,5942
1 AXD / VES
Bs120,242
1 AXD / CLP
$972,126
1 AXD / PKR
Rs289,15144
1 AXD / KZT
538,29694
1 AXD / THB
฿32,85256
1 AXD / TWD
NT$29,92803
1 AXD / AED
د.إ3,73973
1 AXD / CHF
Fr0,80501
1 AXD / HKD
HK$7,98896
1 AXD / MAD
.د.م9,171
1 AXD / MXN
$19,02473
1 AXD / PLN
3,69897
1 AXD / RON
лв4,41227
1 AXD / SEK
kr9,75183
1 AXD / BGN
лв1,70173
1 AXD / HUF
Ft348,01907
1 AXD / CZK
21,46014
1 AXD / KWD
د.ك0,310795
1 AXD / ILS
3,41365