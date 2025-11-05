affine (SN120) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 20,97 $ 20,97 $ 20,97 24 sa Düşük $ 24,73 $ 24,73 $ 24,73 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 20,97$ 20,97 $ 20,97 24 sa Yüksek $ 24,73$ 24,73 $ 24,73 Tüm Zamanların En Yükseği $ 30,83$ 30,83 $ 30,83 En Düşük Fiyat $ 13,69$ 13,69 $ 13,69 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,26 Fiyat Değişimi (7 G) -%12,26

affine (SN120) canlı fiyatı $21,83. SN120, son 24 saat içinde en düşük $ 20,97 ve en yüksek $ 24,73 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SN120 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 30,83, en düşük fiyatı ise $ 13,69 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SN120 son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,34 ve son 7 günde -%12,26 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

affine (SN120) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,32M$ 26,32M $ 26,32M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,32M$ 26,32M $ 26,32M Dolaşım Arzı 1,21M 1,21M 1,21M Toplam Arz 1.211.617,689229564 1.211.617,689229564 1.211.617,689229564

Şu anki affine piyasa değeri $ 26,32M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SN120 arzı 1,21M olup, toplam arzı 1211617.689229564. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 26,32M.