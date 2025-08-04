Agent Virtual Machine Fiyatı (AVM)
Agent Virtual Machine (AVM), şu anda 0.204579 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10.87M USD piyasa değerine sahiptir. AVM / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki AVM / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AVM fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Agent Virtual Machine / USD fiyat değişimi, $ +0.00480124.
Son 30 gün içerisinde, Agent Virtual Machine / USD fiyat değişimi, $ -0.0294171713.
Son 60 gün içerisinde, Agent Virtual Machine / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Agent Virtual Machine / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00480124
|+2.40%
|30 Gün
|$ -0.0294171713
|-14.37%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Agent Virtual Machine fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.83%
+2.40%
-14.93%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
VM (Agent Virtual Machine) is the runtime layer for the agent economy: a secure, scalable compute protocol that turns agent outputs into real-world execution. It bridges large language models (LLMs) and code execution, allowing agents to autonomously run scripts, process data, and interact with systems without infrastructure overhead. Powered by MCP, it enables trustless, high-throughput code execution with zero DevOps.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Agent Virtual Machine (AVM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AVM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 AVM / VND
₫5,383.496385
|1 AVM / AUD
A$0.31505166
|1 AVM / GBP
￡0.15343425
|1 AVM / EUR
€0.17593794
|1 AVM / USD
$0.204579
|1 AVM / MYR
RM0.86536917
|1 AVM / TRY
₺8.32022793
|1 AVM / JPY
¥30.073113
|1 AVM / ARS
ARS$279.09690075
|1 AVM / RUB
₽16.33972473
|1 AVM / INR
₹17.94362409
|1 AVM / IDR
Rp3,353.75356176
|1 AVM / KRW
₩283.35009816
|1 AVM / PHP
₱11.71010196
|1 AVM / EGP
￡E.9.91389834
|1 AVM / BRL
R$1.1456424
|1 AVM / CAD
C$0.28027323
|1 AVM / BDT
৳24.69677688
|1 AVM / NGN
₦310.43840355
|1 AVM / UAH
₴8.43888375
|1 AVM / VES
Bs25.163217
|1 AVM / CLP
$196.600419
|1 AVM / PKR
Rs57.28825737
|1 AVM / KZT
₸109.6338861
|1 AVM / THB
฿6.64268013
|1 AVM / TWD
NT$6.11282052
|1 AVM / AED
د.إ0.75080493
|1 AVM / CHF
Fr0.1636632
|1 AVM / HKD
HK$1.60389936
|1 AVM / MAD
.د.م1.84734837
|1 AVM / MXN
$3.85426836
|1 AVM / PLN
zł0.7569423
|1 AVM / RON
лв0.89810181
|1 AVM / SEK
kr1.98032472
|1 AVM / BGN
лв0.34573851
|1 AVM / HUF
Ft70.49383182
|1 AVM / CZK
Kč4.35139533
|1 AVM / KWD
د.ك0.062396595
|1 AVM / ILS
₪0.6955686