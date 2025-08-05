Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Nedir?

Agent Zeek is the cutting-edge mascot of zkSync, a Layer 2 scaling solution built on Ethereum. Embodying the futuristic and efficient spirit of zkSync, Zeek is a sleek, AI-powered operative designed for speed, security, and seamless blockchain interactions. With a polished, cyberpunk-inspired design, Zeek features glowing neon circuitry lines, symbolizing the advanced cryptographic technology of zk-rollups.

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Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Kaynağı Resmi Websitesi

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) Token Ekonomisi

Agent Zeek by Virtuals (ZEEK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ZEEK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!