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Agentik DEX Fiyatı (AGENTIK)

Listelenmedi

Agentik DEX (AGENTIK) Canlı Fiyat Grafiği

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+%2,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Agentik DEX (AGENTIK) Fiyatı

Agentik DEX (AGENTIK), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 36,94K USD piyasa değerine sahiptir. AGENTIK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Agentik DEX Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,72
Agentik DEX 24 saatlik fiyat değişimi
500,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Agentik DEX (AGENTIK) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Agentik DEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Agentik DEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Agentik DEX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Agentik DEX / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,72
30 Gün$ 0-%59,44
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Agentik DEX (AGENTIK) Fiyat Analizi

En güncel Agentik DEX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%1,52

+%2,72

-%19,43

Agentik DEX (AGENTIK) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 36,94K
$ 36,94K$ 36,94K

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500,00M
500,00M 500,00M

Agentik DEX (AGENTIK) Nedir?

AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents.

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Agentik DEX (AGENTIK) Kaynağı

Resmi Websitesi

Agentik DEX (AGENTIK) Token Ekonomisi

Agentik DEX (AGENTIK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AGENTIK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AGENTIK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AGENTIK / VND
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1 AGENTIK / AUD
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1 AGENTIK / GBP
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1 AGENTIK / EUR
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1 AGENTIK / USD
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1 AGENTIK / MYR
RM--
1 AGENTIK / TRY
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1 AGENTIK / JPY
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1 AGENTIK / ARS
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1 AGENTIK / RUB
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1 AGENTIK / INR
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1 AGENTIK / IDR
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1 AGENTIK / EGP
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1 AGENTIK / BRL
R$--
1 AGENTIK / CAD
C$--
1 AGENTIK / BDT
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1 AGENTIK / NGN
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1 AGENTIK / UAH
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1 AGENTIK / VES
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1 AGENTIK / CLP
$--
1 AGENTIK / PKR
Rs--
1 AGENTIK / KZT
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1 AGENTIK / THB
฿--
1 AGENTIK / TWD
NT$--
1 AGENTIK / AED
د.إ--
1 AGENTIK / CHF
Fr--
1 AGENTIK / HKD
HK$--
1 AGENTIK / MAD
.د.م--
1 AGENTIK / MXN
$--
1 AGENTIK / PLN
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1 AGENTIK / RON
лв--
1 AGENTIK / SEK
kr--
1 AGENTIK / BGN
лв--
1 AGENTIK / HUF
Ft--
1 AGENTIK / CZK
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1 AGENTIK / KWD
د.ك--
1 AGENTIK / ILS
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