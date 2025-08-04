AGIX Fiyatı (AGX)
AGIX (AGX), şu anda 0,00292438 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 294,83K USD piyasa değerine sahiptir. AGX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, AGIX / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AGIX / USD fiyat değişimi, $ -0,0003143881.
Son 60 gün içerisinde, AGIX / USD fiyat değişimi, $ -0,0011638590.
Son 90 gün içerisinde, AGIX / USD fiyat değişimi, $ -0,0029934519120082.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%2,15
|30 Gün
|$ -0,0003143881
|-%10,75
|60 Gün
|$ -0,0011638590
|-%39,79
|90 Gün
|$ -0,0029934519120082
|-%50,58
En güncel AGIX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,43
+%2,15
-%33,85
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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€0,0025149668
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C$0,0040064006
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