AGiXT (AGIXT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,104418$ 0,104418 $ 0,104418 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,62 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,53 Fiyat Değişimi (7 G) -%6,53

AGiXT (AGIXT) canlı fiyatı --. AGIXT, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AGIXT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,104418, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AGIXT son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,62 ve son 7 günde -%6,53 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AGiXT (AGIXT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 701,96K$ 701,96K $ 701,96K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 701,96K$ 701,96K $ 701,96K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.837,38 999.999.837,38 999.999.837,38

Şu anki AGiXT piyasa değeri $ 701,96K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AGIXT arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999837.38. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 701,96K.