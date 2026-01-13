Bugünkü AI Agent Layer Fiyatı

Bugünkü AI Agent Layer (AIFUN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut AIFUN / USD dönüşüm oranı AIFUN başına $ 0 şeklindedir.

AI Agent Layer, şu anda piyasa değeri açısından $ 64.256 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 481,97M AIFUN şeklindedir. Son 24 saat içinde AIFUN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,138049 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIFUN, son bir saatte -%0,30 ve son 7 günde +%16,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AI Agent Layer (AIFUN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 64,26K$ 64,26K $ 64,26K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 66,04K$ 66,04K $ 66,04K Dolaşım Arzı 481,97M 481,97M 481,97M Toplam Arz 495.362.595,2624769 495.362.595,2624769 495.362.595,2624769

