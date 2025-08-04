SN80 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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AI Factory Fiyatı (SN80)

Listelenmedi

AI Factory (SN80) Canlı Fiyat Grafiği

$0,667508
$0,667508$0,667508
+%0,401D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü AI Factory (SN80) Fiyatı

AI Factory (SN80), şu anda 0,667515 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 971,57K USD piyasa değerine sahiptir. SN80 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

AI Factory Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,28
AI Factory 24 saatlik fiyat değişimi
1,46M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında AI Factory (SN80) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, AI Factory / USD fiyat değişimi, $ +0,00188535.
Son 30 gün içerisinde, AI Factory / USD fiyat değişimi, $ -0,0793584552.
Son 60 gün içerisinde, AI Factory / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AI Factory / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00188535+%0,28
30 Gün$ -0,0793584552-%11,88
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AI Factory (SN80) Fiyat Analizi

En güncel AI Factory fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,657799
$ 0,657799$ 0,657799

$ 0,672728
$ 0,672728$ 0,672728

$ 1,045
$ 1,045$ 1,045

+%0,37

+%0,28

-%21,27

AI Factory (SN80) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 971,57K
$ 971,57K$ 971,57K

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1,46M
1,46M 1,46M

AI Factory (SN80) Nedir?

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AI Factory (SN80) Kaynağı

Resmi Websitesi

AI Factory (SN80) Token Ekonomisi

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SN80 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN80 / VND
17.565,657225
1 SN80 / AUD
A$1,0279731
1 SN80 / GBP
0,50063625
1 SN80 / EUR
0,5740629
1 SN80 / USD
$0,667515
1 SN80 / MYR
RM2,82358845
1 SN80 / TRY
27,14783505
1 SN80 / JPY
¥98,124705
1 SN80 / ARS
ARS$910,65733875
1 SN80 / RUB
53,2943976
1 SN80 / INR
58,50768975
1 SN80 / IDR
Rp10.942,8671016
1 SN80 / KRW
921,97839315
1 SN80 / PHP
38,2352592
1 SN80 / EGP
￡E.32,3210763
1 SN80 / BRL
R$3,67800765
1 SN80 / CAD
C$0,91449555
1 SN80 / BDT
81,2899767
1 SN80 / NGN
1.017,55319085
1 SN80 / UAH
27,8487258
1 SN80 / VES
Bs82,104345
1 SN80 / CLP
$644,151975
1 SN80 / PKR
Rs189,2004516
1 SN80 / KZT
360,42472425
1 SN80 / THB
฿21,6141357
1 SN80 / TWD
NT$19,91197245
1 SN80 / AED
د.إ2,44978005
1 SN80 / CHF
Fr0,534012
1 SN80 / HKD
HK$5,23999275
1 SN80 / MAD
.د.م6,0476859
1 SN80 / MXN
$12,5359317
1 SN80 / PLN
2,46313035
1 SN80 / RON
лв2,91704055
1 SN80 / SEK
kr6,44151975
1 SN80 / BGN
лв1,12810035
1 SN80 / HUF
Ft229,53838305
1 SN80 / CZK
14,15799315
1 SN80 / KWD
د.ك0,203592075
1 SN80 / ILS
2,269551