Bugünkü AI Judge Companion Fiyatı

Bugünkü AI Judge Companion (AJC) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 33,46 değişim gösterdi. Mevcut AJC / USD dönüşüm oranı AJC başına -- şeklindedir.

AI Judge Companion, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.737 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100.000,00T AJC şeklindedir. Son 24 saat içinde AJC, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AJC, son bir saatte +%0,55 ve son 7 günde -%87,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

AI Judge Companion (AJC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,74K$ 25,74K $ 25,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,74K$ 25,74K $ 25,74K Dolaşım Arzı 100.000,00T 100.000,00T 100.000,00T Toplam Arz 1,0e+17 1,0e+17 1,0e+17

Şu anki AI Judge Companion piyasa değeri $ 25,74K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AJC arzı 100.000,00T olup, toplam arzı 1.0e+17. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,74K.