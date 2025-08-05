ai99x (AI99X) Nedir?

Agent 99x is an innovative AI agent experiment designed to autonomously execute airdrops of its native token and tokens from other AI agents. It operates through a streamlined process of fetching, verifying, and airdropping addresses that interact with it. In addition to airdrop execution, Agent 99x also provides AI-driven intelligence, including trending cryptocurrency news and other relevant insights, making it a multifaceted tool for the crypto and AI ecosystems.

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ai99x (AI99X) Token Ekonomisi

ai99x (AI99X) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AI99X tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!