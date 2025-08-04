AICM Marketplace (AICM) Nedir?

AICM is an AI-powered, blockchain-driven marketplace redefining e-commerce. Starting with custom apparel, we enable creators and vendors to trade and scale whatever they want with transparency and security. Our mission is to revolutionize commerce by merging cutting-edge AI tools with decentralized blockchain technology, paving the way for the future of global trade. The $AICM token powers our AI-driven, blockchain-backed marketplace, enabling seamless transactions, rewards, and exclusive benefits.

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AICM Marketplace (AICM) Kaynağı Resmi Websitesi

AICM Marketplace (AICM) Token Ekonomisi

AICM Marketplace (AICM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AICM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!