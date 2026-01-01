Bugünkü Aiko by ElizaOS Fiyatı

Bugünkü Aiko by ElizaOS (AIKO) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 3,31 değişim gösterdi. Mevcut AIKO / USD dönüşüm oranı AIKO başına $ 0 şeklindedir.

Aiko by ElizaOS, şu anda piyasa değeri açısından $ 121.608 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 965,97M AIKO şeklindedir. Son 24 saat içinde AIKO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AIKO, son bir saatte -%1,20 ve son 7 günde +%26,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Aiko by ElizaOS (AIKO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 121,61K$ 121,61K $ 121,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 125,89K$ 125,89K $ 125,89K Dolaşım Arzı 965,97M 965,97M 965,97M Toplam Arz 999.967.918,363216 999.967.918,363216 999.967.918,363216

