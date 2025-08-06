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Ainara Fiyatı (AINARA)

Listelenmedi

Ainara (AINARA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00022582
$0,00022582$0,00022582
-%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Ainara (AINARA) Fiyatı

Ainara (AINARA), şu anda 0,00022632 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 226,60K USD piyasa değerine sahiptir. AINARA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ainara Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,77
Ainara 24 saatlik fiyat değişimi
999,91M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Ainara (AINARA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ainara / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Ainara / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Ainara / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Ainara / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,77
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Ainara (AINARA) Fiyat Analizi

En güncel Ainara fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00022141
$ 0,00022141$ 0,00022141

$ 0,00023571
$ 0,00023571$ 0,00023571

$ 0,00023966
$ 0,00023966$ 0,00023966

-%0,90

-%0,77

--

Ainara (AINARA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 226,60K
$ 226,60K$ 226,60K

--
----

999,91M
999,91M 999,91M

Ainara (AINARA) Nedir?

Ainara is a decentralized protocol for creating, distributing, and running AI‑Driven Applications (AID Apps) with true user ownership and data privacy. It replaces centralized AI platforms with an open, trust‑minimized architecture built on Solana, IPFS/Arweave, and Lit Protocol. Creators can publish encrypted AI applications that users purchase and run locally in a secure sandbox, ensuring sovereignty over identity, data, and software. The $AINARA token powers transactions, creator bonds, governance, and a buyback‑and‑burn mechanism, creating a sustainable, deflationary ecosystem.

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Ainara (AINARA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Ainara (AINARA) Token Ekonomisi

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AINARA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AINARA / VND
5,9556108
1 AINARA / AUD
A$0,0003485328
1 AINARA / GBP
0,00016974
1 AINARA / EUR
0,0001946352
1 AINARA / USD
$0,00022632
1 AINARA / MYR
RM0,0009573336
1 AINARA / TRY
0,0092044344
1 AINARA / JPY
¥0,03326904
1 AINARA / ARS
ARS$0,3029700576
1 AINARA / RUB
0,01816218
1 AINARA / INR
0,019836948
1 AINARA / IDR
Rp3,7101633408
1 AINARA / KRW
0,3147703824
1 AINARA / PHP
0,0130088736
1 AINARA / EGP
￡E.0,0109629408
1 AINARA / BRL
R$0,00124476
1 AINARA / CAD
C$0,0003100584
1 AINARA / BDT
0,027599724
1 AINARA / NGN
0,346054596
1 AINARA / UAH
0,009437544
1 AINARA / VES
Bs0,02851632
1 AINARA / CLP
$0,21862512
1 AINARA / PKR
Rs0,0641119296
1 AINARA / KZT
0,1217420544
1 AINARA / THB
฿0,0073259784
1 AINARA / TWD
NT$0,0067805472
1 AINARA / AED
د.إ0,0008305944
1 AINARA / CHF
Fr0,000181056
1 AINARA / HKD
HK$0,0017743488
1 AINARA / MAD
.د.م0,002059512
1 AINARA / MXN
$0,0042344472
1 AINARA / PLN
0,0008351208
1 AINARA / RON
лв0,0009912816
1 AINARA / SEK
kr0,0021885144
1 AINARA / BGN
лв0,0003802176
1 AINARA / HUF
Ft0,0778789752
1 AINARA / CZK
0,0048047736
1 AINARA / KWD
د.ك0,0000690276
1 AINARA / ILS
0,000780804