aircoin (AIRCOIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00004434 $ 0,00004434 $ 0,00004434 24 sa Düşük $ 0,00010356 $ 0,00010356 $ 0,00010356 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00004434$ 0,00004434 $ 0,00004434 24 sa Yüksek $ 0,00010356$ 0,00010356 $ 0,00010356 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0003985$ 0,0003985 $ 0,0003985 En Düşük Fiyat $ 0,00004434$ 0,00004434 $ 0,00004434 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,60 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%54,89 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

aircoin (AIRCOIN) canlı fiyatı $0,00004645. AIRCOIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00004434 ve en yüksek $ 0,00010356 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AIRCOIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0003985, en düşük fiyatı ise $ 0,00004434 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AIRCOIN son bir saatte -%4,60 değişim gösterdi, 24 saatte -%54,89 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

aircoin (AIRCOIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 46,12K$ 46,12K $ 46,12K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 46,12K$ 46,12K $ 46,12K Dolaşım Arzı 999,87M 999,87M 999,87M Toplam Arz 999.868.973,28786 999.868.973,28786 999.868.973,28786

Şu anki aircoin piyasa değeri $ 46,12K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AIRCOIN arzı 999,87M olup, toplam arzı 999868973.28786. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 46,12K.