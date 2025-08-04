AIVeronica by Virtuals Fiyatı (AIV)
AIVeronica by Virtuals (AIV), şu anda 0,0015777 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,58M USD piyasa değerine sahiptir. AIV / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki AIV / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, AIV fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, AIVeronica by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, AIVeronica by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0006919683.
Son 60 gün içerisinde, AIVeronica by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,0008551313.
Son 90 gün içerisinde, AIVeronica by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ -0,003457333062589286.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,00
|30 Gün
|$ -0,0006919683
|-%43,85
|60 Gün
|$ -0,0008551313
|-%54,20
|90 Gün
|$ -0,003457333062589286
|-%68,66
En güncel AIVeronica by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,05
+%1,00
-%22,00
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
AIVeronica is the World’s First and Largest AI Game Master. AIVeronica isn’t just another AI agent - she is the architect of next-generation gaming. By fusing crowd-sourced gameplay data, adaptive deep learning, and token incentives, AIVeronica transforms static games into living, evolving universes where players and developers co-create the future acorss all game genres. Making Gaming Great Again together with AIVeronica!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
AIVeronica by Virtuals (AIV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AIV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 AIV / VND
₫41,5171755
|1 AIV / AUD
A$0,002429658
|1 AIV / GBP
￡0,001183275
|1 AIV / EUR
€0,001356822
|1 AIV / USD
$0,0015777
|1 AIV / MYR
RM0,006673671
|1 AIV / TRY
₺0,064165059
|1 AIV / JPY
¥0,2319219
|1 AIV / ARS
ARS$2,152377225
|1 AIV / RUB
₽0,126010899
|1 AIV / INR
₹0,138380067
|1 AIV / IDR
Rp25,863930288
|1 AIV / KRW
₩2,185177608
|1 AIV / PHP
₱0,090307548
|1 AIV / EGP
￡E.0,076455342
|1 AIV / BRL
R$0,00883512
|1 AIV / CAD
C$0,002161449
|1 AIV / BDT
৳0,190459944
|1 AIV / NGN
₦2,394080865
|1 AIV / UAH
₴0,065080125
|1 AIV / VES
Bs0,1940571
|1 AIV / CLP
$1,5161697
|1 AIV / PKR
Rs0,441803331
|1 AIV / KZT
₸0,84548943
|1 AIV / THB
฿0,051227919
|1 AIV / TWD
NT$0,047141676
|1 AIV / AED
د.إ0,005790159
|1 AIV / CHF
Fr0,00126216
|1 AIV / HKD
HK$0,012369168
|1 AIV / MAD
.د.م0,014246631
|1 AIV / MXN
$0,029723868
|1 AIV / PLN
zł0,00583749
|1 AIV / RON
лв0,006926103
|1 AIV / SEK
kr0,015272136
|1 AIV / BGN
лв0,002666313
|1 AIV / HUF
Ft0,543643866
|1 AIV / CZK
Kč0,033557679
|1 AIV / KWD
د.ك0,0004811985
|1 AIV / ILS
₪0,00536418