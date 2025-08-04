AlgoTrade (ALGT) Nedir?

AlgoTrade is an ecosystem of a variety of AI and algorithmic modules that will help you improve and automate your trading on both CEX and DEX. Currently, In the ecosystem, there is an auto news trading module that uses an NLP model to analyse sentiment of certain news articles and places buy and sell orders corresponding with the sentiment which can be set up in the AlgoTrade bot. Also there is a Proprietary Trading System that is based on the principle of mean reversion.

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AlgoTrade (ALGT) Token Ekonomisi

AlgoTrade (ALGT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALGT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!