Alliewai by Virtuals (AWAI) Nedir?

Alliewai is the flagship agent of 2wai and the first human-realistic AI avatar with a face and voice. She speaks, replies, and guides users in real time, showing what it means to interact with AI on video. Powered by the $AWAI token for API access, creator tools, analytics, and governance. Leading the shift from text-based agents to voice and video. Available today.

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Alliewai by Virtuals (AWAI) Kaynağı Resmi Websitesi

Alliewai by Virtuals (AWAI) Token Ekonomisi

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