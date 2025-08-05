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Alpaca City Fiyatı (ALPA)

Listelenmedi

Alpaca City (ALPA) Canlı Fiyat Grafiği

$0.00776762
$0.00776762$0.00776762
+9.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Alpaca City (ALPA) Fiyatı

Alpaca City (ALPA), şu anda 0.00776762 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 84.80K USD piyasa değerine sahiptir. ALPA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Alpaca City Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+9.08%
Alpaca City 24 saatlik fiyat değişimi
10.92M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Alpaca City (ALPA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Alpaca City / USD fiyat değişimi, $ +0.00064689.
Son 30 gün içerisinde, Alpaca City / USD fiyat değişimi, $ +0.0009287813.
Son 60 gün içerisinde, Alpaca City / USD fiyat değişimi, $ +0.0018753411.
Son 90 gün içerisinde, Alpaca City / USD fiyat değişimi, $ +0.0047150027510061665.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.00064689+9.08%
30 Gün$ +0.0009287813+11.96%
60 Gün$ +0.0018753411+24.14%
90 Gün$ +0.0047150027510061665+154.46%

Alpaca City (ALPA) Fiyat Analizi

En güncel Alpaca City fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0.00673279
$ 0.00673279$ 0.00673279

$ 0.00776837
$ 0.00776837$ 0.00776837

$ 1.97
$ 1.97$ 1.97

+0.02%

+9.08%

-0.69%

Alpaca City (ALPA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 84.80K
$ 84.80K$ 84.80K

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10.92M
10.92M 10.92M

Alpaca City (ALPA) Nedir?

DeFi meets Alpaca NFTs. Alpaca City is endeavoring to create a more accessible DeFi ecosystem by combining the power of yield farming and NFT.

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Alpaca City (ALPA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Alpaca City (ALPA) Token Ekonomisi

Alpaca City (ALPA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALPA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ALPA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALPA / VND
204.4049203
1 ALPA / AUD
A$0.0119621348
1 ALPA / GBP
0.005825715
1 ALPA / EUR
0.0066801532
1 ALPA / USD
$0.00776762
1 ALPA / MYR
RM0.0328570326
1 ALPA / TRY
0.3158314292
1 ALPA / JPY
¥1.14184014
1 ALPA / ARS
ARS$10.596975585
1 ALPA / RUB
0.6200114284
1 ALPA / INR
0.6820747122
1 ALPA / IDR
Rp127.3380124128
1 ALPA / KRW
10.7733782352
1 ALPA / PHP
0.4453176546
1 ALPA / EGP
￡E.0.3762635128
1 ALPA / BRL
R$0.0428772624
1 ALPA / CAD
C$0.0106416394
1 ALPA / BDT
0.9459407636
1 ALPA / NGN
11.8408822518
1 ALPA / UAH
0.3240651064
1 ALPA / VES
Bs0.9709525
1 ALPA / CLP
$7.4957533
1 ALPA / PKR
Rs2.207945985
1 ALPA / KZT
4.194126419
1 ALPA / THB
฿0.2514378594
1 ALPA / TWD
NT$0.2321741618
1 ALPA / AED
د.إ0.0285071654
1 ALPA / CHF
Fr0.006214096
1 ALPA / HKD
HK$0.0608981408
1 ALPA / MAD
.د.م0.0704523134
1 ALPA / MXN
$0.1467303418
1 ALPA / PLN
0.028740194
1 ALPA / RON
лв0.0340221756
1 ALPA / SEK
kr0.0751128854
1 ALPA / BGN
лв0.0131272778
1 ALPA / HUF
Ft2.6830913004
1 ALPA / CZK
0.1651396012
1 ALPA / KWD
د.ك0.0023691241
1 ALPA / ILS
0.0264875842