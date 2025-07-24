Alpaca Finance (ALPACA) Nedir?

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Alpaca Finance (ALPACA) Kaynağı Resmi Websitesi

Alpaca Finance (ALPACA) Token Ekonomisi

Alpaca Finance (ALPACA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALPACA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!