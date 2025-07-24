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Alpaca Finance Fiyatı (ALPACA)

Alpaca Finance (ALPACA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04144636
$0,04144636$0,04144636
-%7,801D
USD

Bugünkü Alpaca Finance (ALPACA) Fiyatı

Alpaca Finance (ALPACA), şu anda 0,04134904 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,33M USD piyasa değerine sahiptir. ALPACA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Alpaca Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%8,05
Alpaca Finance 24 saatlik fiyat değişimi
151,67M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Alpaca Finance (ALPACA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Alpaca Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,00362274975478801.
Son 30 gün içerisinde, Alpaca Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0307281545.
Son 60 gün içerisinde, Alpaca Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0312120292.
Son 90 gün içerisinde, Alpaca Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,03414628352512082.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00362274975478801-%8,05
30 Gün$ +0,0307281545+%74,31
60 Gün$ -0,0312120292-%75,48
90 Gün$ -0,03414628352512082-%45,22

Alpaca Finance (ALPACA) Fiyat Analizi

En güncel Alpaca Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,04165843
$ 0,04165843$ 0,04165843

$ 0,04553305
$ 0,04553305$ 0,04553305

$ 8,78
$ 8,78$ 8,78

-%3,34

-%8,05

-%12,39

Alpaca Finance (ALPACA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 6,33M
$ 6,33M$ 6,33M

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151,67M
151,67M 151,67M

Alpaca Finance (ALPACA) Nedir?

Alpaca Finance is the first leveraged yield farming protocol on Binance Smart Chain. We are a fair launch project with no pre-sale, no investor, and no pre-mine. Our protocol will allow user to open a leveraged yield farming position by borrowing from our deposit vaults.

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Alpaca Finance (ALPACA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Alpaca Finance (ALPACA) Token Ekonomisi

Alpaca Finance (ALPACA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALPACA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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ALPACA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALPACA / VND
1.088,0999876
1 ALPACA / AUD
A$0,0624370504
1 ALPACA / GBP
0,0301847992
1 ALPACA / EUR
0,0347331936
1 ALPACA / USD
$0,04134904
1 ALPACA / MYR
RM0,1740794584
1 ALPACA / TRY
1,6721551776
1 ALPACA / JPY
¥6,03695984
1 ALPACA / RUB
3,241764736
1 ALPACA / INR
3,5675951712
1 ALPACA / IDR
Rp677,8530062976
1 ALPACA / KRW
56,4877505248
1 ALPACA / PHP
2,3411826448
1 ALPACA / EGP
￡E.2,0298243736
1 ALPACA / BRL
R$0,2278332104
1 ALPACA / CAD
C$0,0562346944
1 ALPACA / BDT
5,0226678888
1 ALPACA / NGN
63,0320630856
1 ALPACA / UAH
1,7226010064
1 ALPACA / VES
Bs4,9618848
1 ALPACA / CLP
$39,15754088
1 ALPACA / PKR
Rs11,7298956672
1 ALPACA / KZT
22,1709417576
1 ALPACA / THB
฿1,3285446552
1 ALPACA / TWD
NT$1,2098729104
1 ALPACA / AED
د.إ0,1517509768
1 ALPACA / CHF
Fr0,0326657416
1 ALPACA / HKD
HK$0,3241764736
1 ALPACA / MAD
.د.م0,3704873984
1 ALPACA / MXN
$0,7666112016
1 ALPACA / PLN
0,1492700344
1 ALPACA / RON
лв0,177800872
1 ALPACA / SEK
kr0,39281588
1 ALPACA / BGN
лв0,0686394064
1 ALPACA / HUF
Ft14,0020254152
1 ALPACA / CZK
0,8633679552
1 ALPACA / KWD
د.ك0,0126114572
1 ALPACA / ILS
0,1376923032