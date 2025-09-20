Alpha Pay (ALPAY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00017523 $ 0,00017523 $ 0,00017523 24 sa Düşük $ 0,00023005 $ 0,00023005 $ 0,00023005 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00017523$ 0,00017523 $ 0,00017523 24 sa Yüksek $ 0,00023005$ 0,00023005 $ 0,00023005 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00026297$ 0,00026297 $ 0,00026297 En Düşük Fiyat $ 0,00017523$ 0,00017523 $ 0,00017523 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,14 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,50 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Alpha Pay (ALPAY) canlı fiyatı $0,00018028. ALPAY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017523 ve en yüksek $ 0,00023005 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ALPAY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00026297, en düşük fiyatı ise $ 0,00017523 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ALPAY son bir saatte -%1,14 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,50 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Alpha Pay (ALPAY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 180,28K$ 180,28K $ 180,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 180,28K$ 180,28K $ 180,28K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Alpha Pay piyasa değeri $ 180,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ALPAY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 180,28K.