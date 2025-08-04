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alright buddy Fiyatı (BUDDY)

Listelenmedi

alright buddy (BUDDY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01110381
$0,01110381$0,01110381
+%8,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü alright buddy (BUDDY) Fiyatı

alright buddy (BUDDY), şu anda 0,011095 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 11,10M USD piyasa değerine sahiptir. BUDDY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

alright buddy Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%8,24
alright buddy 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında alright buddy (BUDDY) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, alright buddy / USD fiyat değişimi, $ +0,00084442.
Son 30 gün içerisinde, alright buddy / USD fiyat değişimi, $ -0,0016829705.
Son 60 gün içerisinde, alright buddy / USD fiyat değişimi, $ -0,0041198453.
Son 90 gün içerisinde, alright buddy / USD fiyat değişimi, $ +0,000427176882244368.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00084442+%8,24
30 Gün$ -0,0016829705-%15,16
60 Gün$ -0,0041198453-%37,13
90 Gün$ +0,000427176882244368+%4,00

alright buddy (BUDDY) Fiyat Analizi

En güncel alright buddy fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00979875
$ 0,00979875$ 0,00979875

$ 0,0123245
$ 0,0123245$ 0,0123245

$ 0,0340502
$ 0,0340502$ 0,0340502

-%1,23

+%8,24

-%24,93

alright buddy (BUDDY) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 11,10M
$ 11,10M$ 11,10M

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1,00B
1,00B 1,00B

alright buddy (BUDDY) Nedir?

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alright buddy (BUDDY) Kaynağı

Resmi Websitesi

alright buddy (BUDDY) Token Ekonomisi

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BUDDY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BUDDY / VND
291,964925
1 BUDDY / AUD
A$0,0170863
1 BUDDY / GBP
0,00832125
1 BUDDY / EUR
0,0095417
1 BUDDY / USD
$0,011095
1 BUDDY / MYR
RM0,04693185
1 BUDDY / TRY
0,45123365
1 BUDDY / JPY
¥1,630965
1 BUDDY / ARS
ARS$15,13635375
1 BUDDY / RUB
0,88615765
1 BUDDY / INR
0,97314245
1 BUDDY / IDR
Rp181,8852168
1 BUDDY / KRW
15,3670188
1 BUDDY / PHP
0,6350778
1 BUDDY / EGP
￡E.0,5376637
1 BUDDY / BRL
R$0,062132
1 BUDDY / CAD
C$0,01520015
1 BUDDY / BDT
1,3393884
1 BUDDY / NGN
16,83610775
1 BUDDY / UAH
0,45766875
1 BUDDY / VES
Bs1,364685
1 BUDDY / CLP
$10,662295
1 BUDDY / PKR
Rs3,10693285
1 BUDDY / KZT
5,9458105
1 BUDDY / THB
฿0,36025465
1 BUDDY / TWD
NT$0,3315186
1 BUDDY / AED
د.إ0,04071865
1 BUDDY / CHF
Fr0,008876
1 BUDDY / HKD
HK$0,0869848
1 BUDDY / MAD
.د.م0,10018785
1 BUDDY / MXN
$0,2090298
1 BUDDY / PLN
0,0410515
1 BUDDY / RON
лв0,04870705
1 BUDDY / SEK
kr0,1073996
1 BUDDY / BGN
лв0,01875055
1 BUDDY / HUF
Ft3,8231151
1 BUDDY / CZK
0,23599065
1 BUDDY / KWD
د.ك0,003383975
1 BUDDY / ILS
0,037723