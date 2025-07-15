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America Party Fiyatı (AP)

America Party (AP) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00055564
$0,00055564$0,00055564
-%19,401D
USD

Bugünkü America Party (AP) Fiyatı

America Party (AP), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 555,54K USD piyasa değerine sahiptir. AP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

America Party Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%20,20
America Party 24 saatlik fiyat değişimi
999,82M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında America Party (AP) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, America Party / USD fiyat değişimi, $ -0,000140388041316798.
Son 30 gün içerisinde, America Party / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, America Party / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, America Party / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000140388041316798-%20,20
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

America Party (AP) Fiyat Analizi

En güncel America Party fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,02161774
$ 0,02161774$ 0,02161774

-%3,60

-%20,20

-%60,96

America Party (AP) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 555,54K
$ 555,54K$ 555,54K

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999,82M
999,82M 999,82M

America Party (AP) Nedir?

Elon Musk is forming America Party to represent America And if the big beautiful bill passes, he said he will form it the very next day The big beautiful bill has passed senate This coin is representative of the future of America To have a party that controls their spending To have a party that protects the interest of Americans To have a party that cares This coin rallies Americans to support Elon Musk and America party

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America Party (AP) Kaynağı

Resmi Websitesi

America Party (AP) Token Ekonomisi

America Party (AP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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AP Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AP / VND
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1 AP / AUD
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1 AP / GBP
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1 AP / TRY
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1 AP / NGN
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1 AP / UAH
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1 AP / VES
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1 AP / CLP
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1 AP / PKR
Rs--
1 AP / KZT
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1 AP / THB
฿--
1 AP / TWD
NT$--
1 AP / AED
د.إ--
1 AP / CHF
Fr--
1 AP / HKD
HK$--
1 AP / MAD
.د.م--
1 AP / MXN
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1 AP / PLN
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1 AP / RON
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1 AP / SEK
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1 AP / BGN
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1 AP / HUF
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1 AP / CZK
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1 AP / KWD
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1 AP / ILS
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