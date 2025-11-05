Animus (ANIMUS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0,00122163 $ 0,00122163 $ 0,00122163 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0,00122163$ 0,00122163 $ 0,00122163 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00806966$ 0,00806966 $ 0,00806966 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%15,30 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,59 Fiyat Değişimi (7 G) -%8,59

Animus (ANIMUS) canlı fiyatı --. ANIMUS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0,00122163 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ANIMUS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00806966, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ANIMUS son bir saatte -%1,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%15,30 ve son 7 günde -%8,59 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Animus (ANIMUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 991,17K$ 991,17K $ 991,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 991,17K$ 991,17K $ 991,17K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Animus piyasa değeri $ 991,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANIMUS arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 991,17K.