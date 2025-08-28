Anthropic PreStocks (ANTHRP) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 266,53 $ 266,53 $ 266,53 24 sa Düşük $ 266,59 $ 266,59 $ 266,59 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 266,53$ 266,53 $ 266,53 24 sa Yüksek $ 266,59$ 266,59 $ 266,59 Tüm Zamanların En Yükseği $ 266,59$ 266,59 $ 266,59 En Düşük Fiyat $ 266,53$ 266,53 $ 266,53 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Anthropic PreStocks (ANTHRP) canlı fiyatı $266,54. ANTHRP, son 24 saat içinde en düşük $ 266,53 ve en yüksek $ 266,59 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ANTHRP için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 266,59, en düşük fiyatı ise $ 266,53 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ANTHRP son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Anthropic PreStocks (ANTHRP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 399,79K$ 399,79K $ 399,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 399,79K$ 399,79K $ 399,79K Dolaşım Arzı 1,50K 1,50K 1,50K Toplam Arz 1.499,925809737 1.499,925809737 1.499,925809737

Şu anki Anthropic PreStocks piyasa değeri $ 399,79K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ANTHRP arzı 1,50K olup, toplam arzı 1499.925809737. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 399,79K.