Anti Rug Agent (ANTIRUG) Nedir?

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

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Anti Rug Agent (ANTIRUG) Kaynağı Resmi Websitesi

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Token Ekonomisi

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