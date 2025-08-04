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Anti Rug Agent Fiyatı (ANTIRUG)

Listelenmedi

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00036892
$0,00036892$0,00036892
-%2,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Anti Rug Agent (ANTIRUG) Fiyatı

Anti Rug Agent (ANTIRUG), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 368,83K USD piyasa değerine sahiptir. ANTIRUG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Anti Rug Agent Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,65
Anti Rug Agent 24 saatlik fiyat değişimi
999,77M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Anti Rug Agent (ANTIRUG) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Anti Rug Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Anti Rug Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Anti Rug Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Anti Rug Agent / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%2,65
30 Gün$ 0-%44,29
60 Gün$ 0-%51,78
90 Gün$ 0--

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Fiyat Analizi

En güncel Anti Rug Agent fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01352923
$ 0,01352923$ 0,01352923

+%0,80

-%2,65

-%27,31

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 368,83K
$ 368,83K$ 368,83K

--
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999,77M
999,77M 999,77M

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Nedir?

Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.

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Anti Rug Agent (ANTIRUG) Kaynağı

Resmi Websitesi

Anti Rug Agent (ANTIRUG) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ANTIRUG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ANTIRUG / VND
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1 ANTIRUG / AUD
A$--
1 ANTIRUG / GBP
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1 ANTIRUG / EUR
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1 ANTIRUG / USD
$--
1 ANTIRUG / MYR
RM--
1 ANTIRUG / TRY
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1 ANTIRUG / JPY
¥--
1 ANTIRUG / ARS
ARS$--
1 ANTIRUG / RUB
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1 ANTIRUG / INR
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1 ANTIRUG / IDR
Rp--
1 ANTIRUG / KRW
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1 ANTIRUG / PHP
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1 ANTIRUG / EGP
￡E.--
1 ANTIRUG / BRL
R$--
1 ANTIRUG / CAD
C$--
1 ANTIRUG / BDT
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1 ANTIRUG / NGN
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1 ANTIRUG / UAH
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1 ANTIRUG / VES
Bs--
1 ANTIRUG / CLP
$--
1 ANTIRUG / PKR
Rs--
1 ANTIRUG / KZT
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1 ANTIRUG / THB
฿--
1 ANTIRUG / TWD
NT$--
1 ANTIRUG / AED
د.إ--
1 ANTIRUG / CHF
Fr--
1 ANTIRUG / HKD
HK$--
1 ANTIRUG / MAD
.د.م--
1 ANTIRUG / MXN
$--
1 ANTIRUG / PLN
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1 ANTIRUG / RON
лв--
1 ANTIRUG / SEK
kr--
1 ANTIRUG / BGN
лв--
1 ANTIRUG / HUF
Ft--
1 ANTIRUG / CZK
--
1 ANTIRUG / KWD
د.ك--
1 ANTIRUG / ILS
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