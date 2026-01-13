Bugünkü Antscoin Fiyatı

Bugünkü Antscoin (ANTS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 10,95 değişim gösterdi. Mevcut ANTS / USD dönüşüm oranı ANTS başına $ 0 şeklindedir.

Antscoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.863,35 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,80M ANTS şeklindedir. Son 24 saat içinde ANTS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANTS, son bir saatte +%1,04 ve son 7 günde -%25,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Antscoin (ANTS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,86K$ 17,86K $ 17,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,86K$ 17,86K $ 17,86K Dolaşım Arzı 999,80M 999,80M 999,80M Toplam Arz 999.800.879,271927 999.800.879,271927 999.800.879,271927

