Bugünkü Any Inu Fiyatı

Bugünkü Any Inu (AI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 1,66 değişim gösterdi. Mevcut AI / USD dönüşüm oranı AI başına $ 0 şeklindedir.

Any Inu, şu anda piyasa değeri açısından $ 748.851 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69B AI şeklindedir. Son 24 saat içinde AI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AI, son bir saatte -%4,77 ve son 7 günde -%3,58 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Any Inu (AI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 748,85K$ 748,85K $ 748,85K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 748,85K$ 748,85K $ 748,85K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

