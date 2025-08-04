Anzen USDz (USDZ) Nedir?

USDz is an RWA-backed stablecoin. The underlying assets are a portfolio of tokenized private credit assets underwritten by finance professionals with industry experience at institutions including Blackrock, UBS, Goldman Sachs, and JP Morgan.

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Anzen USDz (USDZ) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Anzen USDz (USDZ) Token Ekonomisi

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