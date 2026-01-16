Bugünkü Ape Intelligence Fiyatı

Bugünkü Ape Intelligence (AI) fiyatı $ 0,00001155 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut AI / USD dönüşüm oranı AI başına $ 0,00001155 şeklindedir.

Ape Intelligence, şu anda piyasa değeri açısından $ 11.549,37 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B AI şeklindedir. Son 24 saat içinde AI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00017348 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001133 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AI, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Ape Intelligence (AI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,55K$ 11,55K $ 11,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,55K$ 11,55K $ 11,55K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Ape Intelligence piyasa değeri $ 11,55K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,55K.