ApeScreener Fiyatı (APES)
ApeScreener (APES), şu anda 0.01574952 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1.57M USD piyasa değerine sahiptir. APES / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, ApeScreener / USD fiyat değişimi, $ +0.00021535.
Son 30 gün içerisinde, ApeScreener / USD fiyat değişimi, $ -0.0000593095.
Son 60 gün içerisinde, ApeScreener / USD fiyat değişimi, $ -0.0090409647.
Son 90 gün içerisinde, ApeScreener / USD fiyat değişimi, $ -0.008439452057364262.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00021535
|+1.39%
|30 Gün
|$ -0.0000593095
|-0.37%
|60 Gün
|$ -0.0090409647
|-57.40%
|90 Gün
|$ -0.008439452057364262
|-34.88%
En güncel ApeScreener fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.20%
+1.39%
-37.77%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
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