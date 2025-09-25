ApeStrategy (APESTR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00251922 $ 0,00251922 $ 0,00251922 24 sa Düşük $ 0,00441962 $ 0,00441962 $ 0,00441962 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00251922$ 0,00251922 $ 0,00251922 24 sa Yüksek $ 0,00441962$ 0,00441962 $ 0,00441962 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00441962$ 0,00441962 $ 0,00441962 En Düşük Fiyat $ 0,00217177$ 0,00217177 $ 0,00217177 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%10,74 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,74 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

ApeStrategy (APESTR) canlı fiyatı $0,00284307. APESTR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00251922 ve en yüksek $ 0,00441962 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. APESTR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00441962, en düşük fiyatı ise $ 0,00217177 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, APESTR son bir saatte +%10,74 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,74 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ApeStrategy (APESTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,83M$ 2,83M $ 2,83M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,83M$ 2,83M $ 2,83M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ApeStrategy piyasa değeri $ 2,83M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APESTR arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,83M.