Apricot (APRT) Nedir?

"Apricot is a next-gen lending protocol that supports leveraged yield farming on Solana. Our mission is to help users maximize yield while protecting their downsides. With Apricot, users can: 1) Deposit assets to earn interests (Apricot Lend) 2) Borrow assets for trading or leveraged yield farming (Apricot Cross-Farm) 3) Pre-configure when and how automated deleveraging takes place (Apricot Assist)"

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Apricot (APRT) Kaynağı Resmi Websitesi

Apricot (APRT) Token Ekonomisi

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