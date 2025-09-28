APX (APX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,84 $ 1,84 $ 1,84 24 sa Düşük $ 2,13 $ 2,13 $ 2,13 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,84$ 1,84 $ 1,84 24 sa Yüksek $ 2,13$ 2,13 $ 2,13 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,42$ 2,42 $ 2,42 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,77 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,19 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,89 Fiyat Değişimi (7 G) +%10,89

APX (APX) canlı fiyatı $1,86. APX, son 24 saat içinde en düşük $ 1,84 ve en yüksek $ 2,13 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. APX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,42, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, APX son bir saatte -%0,77 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,19 ve son 7 günde +%10,89 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

APX (APX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 78,56M$ 78,56M $ 78,56M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,39B$ 7,39B $ 7,39B Dolaşım Arzı 42,28M 42,28M 42,28M Toplam Arz 3.975.255.603,427746 3.975.255.603,427746 3.975.255.603,427746

Şu anki APX piyasa değeri $ 78,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki APX arzı 42,28M olup, toplam arzı 3975255603.427746. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,39B.