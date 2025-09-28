Bugünkü canlı AQC fiyatı 0,00121473 USD. AQC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AQC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı AQC fiyatı 0,00121473 USD. AQC / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AQC fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

AQC Fiyatı (AQC)

Listelenmedi

1 AQC / USD Canlı Fiyatı:

$0,00121473
$0,00121473$0,00121473
-%10,601D
USD
AQC (AQC) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:11:28 (UTC+8)

AQC (AQC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%1,39

-%10,62

--

--

AQC (AQC) canlı fiyatı $0,00121473. AQC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00104793 ve en yüksek $ 0,00136603 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AQC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00136603, en düşük fiyatı ise $ 0,00104793 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AQC son bir saatte +%1,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AQC (AQC) Piyasa Bilgileri

Şu anki AQC piyasa değeri $ 1,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AQC arzı 984,51M olup, toplam arzı 984508400.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,20M.

AQC (AQC) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, AQC / USD fiyat değişimi, $ -0,000144340678357641.
Son 30 gün içerisinde, AQC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, AQC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, AQC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000144340678357641-%10,62
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

AQC (AQC) Nedir?

$AQC is the ecosystem token for live streamer and builder 0xAquatic. Wick is the flagship product under the $AQC umbrella, a mobile-first, self-custodial trading app on top of Hyperliquid. The token is directly tied to platform activity, aligning user growth with token value. Built almost entirely in front of a live audience, Wick provides fast spot and perpetuals trading on Hyperliquid, while $AQC captures a portion of that activity to create long-term sustainability.

AQC (AQC) Kaynağı

Resmi Websitesi

AQC Fiyat Tahmini (USD)

AQC (AQC) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? AQC (AQC) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak AQC için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

AQC fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AQC Varlığından Yerel Para Birimlerine

AQC (AQC) Token Ekonomisi

AQC (AQC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AQC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AQC (AQC) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü AQC (AQC) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AQC fiyatı, 0,00121473 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AQC / USD güncel fiyatı nedir?
AQC / USD güncel fiyatı $ 0,00121473. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
AQC varlığının piyasa değeri nedir?
AQC piyasa değeri $ 1,20M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AQC arzı nedir?
Dolaşımdaki AQC arzı, 984,51M USD.
AQC için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AQC, ATH fiyatı olan 0,00136603 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AQC fiyatı (ATL) nedir?
AQC, ATL fiyatı olan 0,00104793 USD değerine düştü.
AQC işlem hacmi nedir?
AQC için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
AQC bu yıl daha da yükselir mi?
AQC piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AQC fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-28 10:11:28 (UTC+8)

