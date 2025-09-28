AQC (AQC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00104793 24 sa Yüksek $ 0,00136603 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00136603 En Düşük Fiyat $ 0,00104793 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,39 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,62 Fiyat Değişimi (7 G) --

AQC (AQC) canlı fiyatı $0,00121473. AQC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00104793 ve en yüksek $ 0,00136603 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AQC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00136603, en düşük fiyatı ise $ 0,00104793 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AQC son bir saatte +%1,39 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,62 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AQC (AQC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,20M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,20M Dolaşım Arzı 984,51M Toplam Arz 984.508.400,0

Şu anki AQC piyasa değeri $ 1,20M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki AQC arzı 984,51M olup, toplam arzı 984508400.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,20M.