Arkreen Token (AKRE) Nedir?

Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.

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Arkreen Token (AKRE) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Arkreen Token (AKRE) Token Ekonomisi

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